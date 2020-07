Les bénéfices de Samsung ont explosé au deuxième trimestre 2020, mais les smartphones n’ont pas très bien fonctionné

La pandémie de coronavirus a fait de 2020 de loin l’année la plus difficile de l’histoire pour la grande majorité des fournisseurs mondiaux de smartphones, mais alors Samsung ne peut pas être heureux perdant la première place des expéditions mondiales du deuxième trimestre à Huawei, les derniers résultats financiers globaux publiés par le géant de la technologie basé en Corée sont en fait assez remarquables.

Croyez-le ou non, la société a réussi à augmenter son résultat opérationnel par rapport au T1 2020 et au T2 2019, malgré une baisse de son chiffre d’affaires consolidé d’une année sur l’autre et d’un trimestre à l’autre. Fondamentalement, cela signifie que Samsung a vendu moins de produits à des prix nettement plus élevés, améliorant ainsi son résultat net pendant une période très difficile pour l’économie mondiale.

Nous ne parlons pas non plus d’augmentations marginales des bénéfices, car le gain de 8,15 billions de KRW (6,8 milliards USD) enregistré entre avril et juin 2020 est 26 et 23% plus élevé que ce que la société a ajouté à sa trésorerie à la fin du premier de 2020 et du deuxième de 2019. trimestre respectivement.

C’est une réalisation incroyable que Samsung attribue principalement à son activité de mémoire toujours florissante, ainsi qu’à un gain ponctuel généré par la division des panneaux d’affichage. Mais le portefeuille de smartphones Galaxy était également responsable à lui seul d’un bénéfice de 1,95 billion KRW (1,6 milliard USD) au deuxième trimestre 2020, contre 1,56 billion de wons au deuxième trimestre 2019.

Bien que loin d’être époustouflant, le dernier résultat enregistré par la division mobile de Samsung met en évidence la capacité de l’entreprise à braver une pandémie et une baisse de la demande mondiale et à gagner encore beaucoup d’argent avec un La famille Galaxy S20 qui s’est avérée loin d’être aussi populaire que les gammes S10 et S9 des dernières années.

Sans surprise, les revenus des smartphones ont été très durement touchés au deuxième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020, tandis que les bénéfices de la division ont également diminué par rapport aux trois premiers mois de cette année. Mais Samsung s’attend à ce que son «mix produit plus fort» et la reprise progressive du «marché global du mobile» améliorent ce chiffre quelque peu décevant au cours du second semestre.

Là encore, « les incertitudes liées au COVID-19 » pourraient bien persister pendant les six prochains mois, rendant impossible de prédire avec précision comment le duo Galaxy Note 20 et un « nouveau téléphone pliable », alias le Galaxy Z Fold 2 5G, fera au box-office mondial par rapport au trio S20, ainsi que l’intensification de la concurrence des goûts du Liste de l’iPhone 12.