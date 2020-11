Les bénéfices de Nintendo ont grimpé de 200% alors que la fièvre de Switch est toujours forte

Nintendo a révélé une autre série de bénéfices et a même augmenté ses prévisions initiales pour la Nintendo Switch. Cela montre que l’augmentation de la demande produite par la pandémie ne se dissipera pas de sitôt.

Pour la première moitié de l’exercice, Nintendo a déclaré un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dollars. Par rapport à la même période en 2019, c’est un bond de 73,3%. En ce qui concerne le bénéfice net, ils ont déclaré 2,04 milliards de dollars, soit une augmentation de 243%. Au cours de la même période en 2019, leur bénéfice net était de 590 millions de dollars.

La société a vendu 12,5 millions de consoles Switch d’avril à septembre, une augmentation de 81% par rapport à la même période en 2019. Dans sa présentation à ses investisseurs, Nintendo a déclaré que la forte dynamique de vente se poursuivait même après la saison des soldes d’été.

Compte tenu de tout cela, Nintendo a modifié ses projets originaux et prédit désormais que d’ici la fin de l’exercice financier (qui se termine en mars), ils prévoient de vendre plus de 24 millions de consoles Nintendo Switch. La prévision initiale était de 19 millions d’unités. Dans le même temps, ils ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que leurs bénéfices augmentent jusqu’à 50%.

Nintendo aura hâte de poursuivre sur sa lancée de ventes au cours de l’important trimestre des fêtes, où ils feront face à une concurrence féroce de la prochaine Xbox Series S, Xbox Series X et PlayStation 5.

Parallèlement aux ventes de consoles, les ventes de jeux ont également explosé. La société a vendu plus de 26 millions d’exemplaires de Animal Crossing: Nouveaux horizons pour six mois. Le jeu est sorti en mars 2020. À titre de comparaison, Mario Kart 8 Deluxe est le jeu Switch le plus vendu de tous les temps. Jusqu’à présent, Nintendo a vendu environ 29 millions d’exemplaires. Il est sorti le 13 janvier 2017.

Parmi les autres titres qui ont bien performé au cours de cet exercice, citons Super Mario 3D All-Stars et Paper Mario: Le roi de l’origami. Nintendo a publié Super Mario 3D All-Stars dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de Super Mario. Jusqu’à présent, Nintendo a vendu plus de 5 millions d’exemplaires. Paper Mario: Le roi de l’origami est un jeu de rôle qui a été récemment lancé et qui a enregistré jusqu’à présent plus de 2,8 millions de ventes.

