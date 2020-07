Les «  bébés  » sorcières de TikTok qui prétendent avoir maudit la lune et renversé une communauté

La lune n’est pas OK, si vous ne l’aviez pas remarqué.Les affirmations que les « bébés » sorcières ont ensorcelé le corps céleste se sont propagées comme une traînée de poudre en ligne, avec des WitchTokers qui se démènent pour découvrir ce qui s’est passé. La communauté de sorcières connue sous le nom de WitchTok a commencé à faire circuler ses craintes au cours du week-end, affirmant avoir reçu de nombreux messages inquiets d’autres sorcières et avertissant leur public des ramifications possibles. De là, il s’est propagé sur Reddit et Twitter, ce qui signifie que des millions de personnes ont vu les allégations selon lesquelles les bébés sorcières ont ensorcelé la lune.La lettre d’information i a coupé le bruit Les rumeurs entourant les allégations sont devenues tout aussi folles, y compris l’idée que les bébés sorcières derrière elles ont déjà mort, à cela le dieu grec Apollo, dieu de la médecine et de la lune, est sur le point de se venger de nous (au milieu de la pandémie!). Qui est derrière l’histoire originale? WitchTok est une communauté en ligne construite sur TikTok, qui a a combiné la sorcellerie traditionnelle des sorcières plus âgées, avec des sorcières plus jeunes qui ont une approche plus proche du mouvement de bien-être alternatif. Il est devenu très populaire, avec plus de 2 milliards de vues, en particulier en raison du fort sentiment de soutien que les membres de la communauté ressentent les uns envers les autres. Après l’émergence de rumeurs sur l’hexagone, de nombreuses sorcières ont partagé leurs craintes et leurs inquiétudes avec des vidéos qui ont rassemblé des dizaines de milliers de vues sur TikTok.Pour le moment, on ne sait pas qui se cache derrière l’hexagone qui a déchiré la communauté. Les WitchTokers croient que l’individu ou les individus derrière lui ont également ensorcelé le fae – un nom celtique spécifique pour les créatures non humaines sur lesquelles les fées sont basées – et prévoient de jeter un sort au soleil ensuite. l’un des individus soupçonnés d’être derrière l’hexagone était décédé sans fournir la moindre preuve. Alors que la rumeur a éclaté des cercles de sorcières, certains l’ont prise au sérieux, et beaucoup d’autres se sont moqués d’elle, avec la pêche à la traîne et les mèmes devenant monnaie courante. «Ils ont ensorcelé la lune» a la même énergie que «ils ont opéré un raisin» – ???????????????????????????? ?????????????????????? (@Iainey) 19 juillet 2020 À la suite de la réaction brutale, certaines sorcières apparentes ont prétendu avoir été derrière l’hexagone. D’autres personnes ont ironiquement prétendu avoir été derrière cela, ce qui signifie que les sorcières qui tentent de déterminer ce qui se passe réellement dans leur communauté ont du mal à le comprendre, et ont du mal à déterminer si l’un des nombreux demandeurs est réellement sérieux ou se moque de lui. Par exemple, un utilisateur de TikTok a récemment changé sa poignée en ‘moon hexer’. « Moon hexer » a depuis fait une vidéo affirmant qu’ils étaient derrière, ce qui a amassé 52000 vues.La situation confuse a conduit de nombreux grands comptes qui ont initialement partagé des vidéos sur leurs craintes de retour en arrière. @chaoticwitchaunt je suis d’échappement !!!! Est-ce que je me mets trop de responsabilités et que je sens que c’est ma faute? oui et c’est sur le travail de l’ombre sound son original – chaoticwitchaunt @chaoticwitchaunt a 385 000 abonnés, et est l’une des personnes qui publie maintenant des vidéos disant qu’ils n’avaient pas de preuves suffisantes sur les sorcières ensorcelant la lune, avant de décider de partager les nouvelles avec leur « Ma vidéo n’a pas aidé à dissiper l’hystérie qu’elle a ajoutée », ont-ils déclaré. «Je pensais que quelqu’un aurait une source ou un nom de quoi que ce soit, mais personne n’a rien.» «Je m’excuse.» Comment cela est-il devenu incontrôlable? @ little.wormwood #witchcraft #witch #babywitch #witchtok #witchesoftiktok #xyzcba #fyp ♬ Tiktok arrête de faire ces 15 secondes – L’utilisateur Twitter d’erinsamjo @heyadorra a apporté l’histoire à un public plus large, créant un fil viral sur Twitter expliquant ce qui s’était passé. Bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes un influenceur ou un sorcier TikTok, ils ont expliqué pourquoi tout le monde était inquiet et ont fait référence à la lune tout d’un coup en ligne. Cependant, le fil a suscité encore plus de conversations. Ils ont expliqué que l’individu ou les individus derrière lui auraient ensorcelé la lune, c’est-à-dire dirigé une collection d’énergie négative, conçue pour déclencher des effets négatifs et causer des dommages. Ce faisant, on dit que cela a des effets ultérieurs. Fondamentalement – au cours des derniers jours, un groupe de bébés sorcières FRAIS * a décidé de se regrouper et de jeter un sort aux faes. et puis la lune. et ils l’ont fait! (Ils prévoient maintenant de jeter un sort au soleil. aussi) * sorcières inexpérimentées qui ne devraient faire que des recherches et un travail de protection – Jupiter ✿ (@heyyadoraa) 19 juillet 2020 «Bouleverser les divinités est la dernière chose que tout praticien rationnel voudrait faire,» dit Jules Marie, la personne derrière @ heyadorra. Un praticien agnostique de sorcellerie, ils m’ont expliqué que bien que le résultat n’affecte personne d’autre négativement, mais que les personnes derrière l’hexagone « sont plus que probablement traitées en conséquence ». des premiers WitchTokers qui ont partagé l’histoire, elle a commencé à partir d’un petit groupe dans un serveur de discorde de sorcellerie. Cependant, leurs motivations ne sont pas claires. Marie a spéculé qu’ils étaient potentiellement des trolls, ou des sorcières essayant de s’affirmer comme une puissance supérieure.Plusieurs sorcières ont depuis rapporté que les dieux qui gouvernent la lune sont furieux, disant qu’ils avaient communiqué leur colère pendant la méditation avec eux. Artémis, déesse de la lune, est en colère et, par conséquent, son jumeau, Apollo, serait déterminé à se venger. L’utilisateur de Twitter @AetherNova a déclaré qu’Artemis avait le cœur brisé et qu’ils ressentaient cette douleur en retour.La lune est un outil très important pour les sorcières essayant de pratiquer leurs sorts, et ils se sentent lésés que leur métier ait été interrompu de cette manière. Il « est vital pour tous nos sorts », a déclaré Marie. « Avec ce grand changement d’énergie, des dieux avec lesquels beaucoup d’entre nous travaillent, car ils sont en colère, les pratiquants et les adorateurs et honnêtement, toute personne spirituellement en phase peut ressentir des sautes d’humeur, incapable de faire des sorts, et dans l’ensemble, l’énergie de tout le monde a été gaspillée et beaucoup d’entre nous sont très anxieux maintenant. »Marie a expliqué que les gens ont depuis été coupés de leurs divinités. «Honnêtement, c’est juste très écrasant pour les sorcières qui sont affectées par les changements d’énergie et sont vulnérables.» «Pas possible» De l’autre côté, certaines sorcières plus âgées disent qu’il n’est tout simplement pas possible de jeter un sort à la lune parce que c’est une entité si puissante. Dans une vidéo TikTok sur le sujet, @ ravenmunin0 a déclaré: «Vous ne pouvez pas faire ça, ce n’est rien. Vous les avez énervés; vous avez manqué de respect pour le métier, vous avez manqué de respect à la nature et vous avez manqué de respect à l’équilibre divin. »@ ravenmunin0 a également dit que les sorcières aînées ne les aideraient pas dans ce qui se passerait ensuite. @ thatonebluntwitch a confirmé que c’était le cas sur l’application, mais a dit que les dieux sont néanmoins en colère. @thatonebluntwitch a expliqué qu’Apollo et Artemis étaient surtout en colère contre l ‘«audace» des jeunes sorcières pour avoir même essayé. «Je ne pense pas que quiconque puisse vraiment jeter un sort à la lune, quel que soit votre niveau de sorcellerie et je le dis pour de nombreuses raisons, », A déclaré la prêtresse stagiaire Ally Cooke. Cooke m’a dit que les sorcières croient que la lune est un être céleste qui nous contrôle. Selon les sorcières, nous sommes actuellement dans une nouvelle lune qui se déroule sous le signe du cancer, ce qui explique pourquoi tant de sorcières pratiquantes signalent une déconnexion avec la lune ou des sentiments personnels étranges, mais elles les confondent avec des preuves de faute professionnelle, elles « Cette nouvelle lune est centrée sur la libération, et le cancer est un signe d’eau, donc les émotions sont vives en ce moment. » Cooke n’a aucune idée de qui a lancé l’idée, mais l’a appris pour la première fois de @chaoticwitchaunt. « C’était complètement déconcertant pour moi, et les informations se propagent si rapidement sur TikTok, mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est que tout ce truc de sortilège n’affecte personne d’autre que les «sorcières» qui essaient d’exécuter cet hexagone. «C’est complètement disproportionné. . »

