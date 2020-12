Les Beats Powerbeats Pro d’Apple sont moins chers que jamais après le Cyber ​​Monday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Ce n’est pas parce que le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont officiellement venus et repartis, cela ne signifie pas que les chasseurs de bonnes affaires ont fini d’économiser beaucoup d’argent sur les cadeaux technologiques de pointe de cette longue saison de vacances.

Si vous êtes toujours à la recherche d’une paire d’écouteurs sans fil à la mode, par exemple, vous pouvez choisir entre deux des plus grandes variantes du monde à des prix très spéciaux au moment de la rédaction de cet article. Alors que le leader de l’industrie Les AirPods Pro sont Vendu à un rabais de 60 $ par un détaillant en ligne hautement fiable appartenant à Amazon, le Powerbeats Pro légèrement moins populaire peut être obtenu jusqu’à 100 $ de réduction sur leur PDSF de 250 $ directement auprès du géant du commerce électronique.

C’est vrai, Amazon vend ces sportifs Des écouteurs fabriqués par Apple pour 40% de moins que d’habitude, mais seulement si vous n’avez pas de problème pour un travail de peinture flashy Lava Red. Au cas où vous vous poseriez la question, il s’agit d’un nouveau prix bas de tous les temps pour les Beats Powerbeats Pro, qui étaient légèrement plus chers pendant le Black Friday d’Amazon et Fêtes du Cyber ​​Monday 2020.

Naturellement, toutes les autres teintes sont également marquées en ce moment, les saveurs Moss et Spring Yellow coûtant 90 dollars de moins que d’habitude et les modèles noir, rose, bleu, ivoire et bleu marine obtenant des réductions de prix décentes de 80 $.

Cela rend chaque option de couleur moins chère que les AirPods Pro, ce qui s’explique évidemment facilement par le fait que le Les Powerbeats Pro sont livrés sans la technologie de suppression active du bruit de pointe de leurs «cousins».

Là encore, ces bad boys de marque Beats sont sans aucun doute la meilleure option d’entraînement, grâce à leurs crochets d’oreille réglables et à leur construction résistante à la transpiration. La durée de vie de la batterie du Powerbeats Pro est également pratiquement inégalée (sauf si vous envisagez Des écouteurs fabriqués par Samsung), et la qualité audio est à peu près aussi excellente que ce dont les AirPods Pro sont également capables. En bref, si vous creusez le design quelque peu niche, il est certainement temps d’appuyer sur la gâchette si vous voulez voir les Powerbeats Pro sous votre sapin de Noël.