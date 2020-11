Les banques sont-elles ouvertes pendant le verrouillage? Ce que nous savons sur l’impact des nouvelles restrictions de Covid sur le secteur bancaire

Alors que le deuxième verrouillage se profile en Angleterre, les gens se demandent quels sont les entreprises, les magasins et les services qui resteront effectivement ouverts.Du 5 novembre au 2 décembre au moins, le gouvernement dit à certaines entreprises et services de fermer et aux personnes de rester chez ne pas rencontrer ceux des autres ménages sauf dans des circonstances particulières. Tout cela fait partie d’une tentative visant à réduire la propagation du Covid-19, car le nombre de cas a augmenté ces derniers mois. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. Nous examinons ici ce que cela pourrait signifier pour les banques et si elles resteront ouvertes. Les banques resteront-elles ouvertes? Le gouvernement n’a pas encore émis de conseils spécifiques sur les banques, mais il est probable qu’elles pourront rester ouvertes. Les succursales bancaires ont pu continuer à fonctionner pendant le précédent lock-out national en Angleterre, qui a débuté à la mi-mars, pour fournir des services essentiels aux clients. J’ai contacté le gouvernement pour savoir si les banques resteront ouvertes cette fois-ci. Un porte-parole du Cabinet Office a précédemment déclaré que les directives sur gov.uk sont les derniers conseils disponibles et que d’autres directives seront également publiées tout au long de la semaine.Les banques en Angleterre sont restées ouvertes pendant le premier verrouillage (Photo: Dinendra Haria / SOPA Images / LightRocket via Getty Images ) Lors du dernier verrouillage, une lettre de remerciement a été écrite en avril à «tous ceux qui travaillent dans la fourniture de services bancaires essentiels» du secrétaire économique au Trésor, le député John Glen, qui a déclaré: «Le gouvernement a toujours été clair que les Le secteur a un rôle vital à jouer à un moment où beaucoup font face à des difficultés financières. » Il a félicité le personnel des banques de première ligne, de la société de développement, des coopératives de crédit et des postes pour «leur contribution extrêmement précieuse et essentielle à la résilience de notre nation en cette période des plus difficiles». Quand les banques seront ouvertes? en utilisant des localisateurs d’agences en ligne pour vérifier lesquels sont ouverts et s’il y a eu des changements dans les heures d’ouverture. Les localisateurs de magasins sont disponibles sur les sites Web de nombreuses banques. C’est une bonne idée de vérifier en ligne les heures d’ouverture des succursales bancaires (Photo par Nathan Stirk / Getty Images) Quelles entreprises vont fermer? Pour réduire les contacts sociaux, le gouvernement a ordonné la fermeture de certaines entreprises et certains lieux en Angleterre. Les banques ne sont pas sur la liste, qui comprend: Tous les commerces de détail non essentiels, y compris, mais sans s’y limiter, les magasins de vêtements et d’électronique, les salles d’exposition de véhicules, les agents de voyage, les magasins de paris, les maisons de vente aux enchères, les tailleurs, les lave-autos, les magasins de tabac et de vapotage. et des installations de loisirs en plein air telles que des pistes de bowling, des centres de loisirs et des gymnases, des installations sportives comprenant des piscines, des terrains de golf et des practice, des studios de danse, des écuries et des centres d’équitation, des installations de jeux souples, des murs d’escalade et des centres d’escalade, des terrains de tir à l’arc et de tir, de l’eau et parcs à thème, lieux de divertissement tels que théâtres, salles de concert, cinémas, musées et galeries, casinos, centres de jeux pour adultes et arcades, salles de bingo, pistes de bowling, salles de concert, zoos et autres attractions animalières, jardins botaniques; installations de soins personnels telles que les salons de coiffure, de beauté et d’ongles, les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de piercing pour le corps et la peau, l’acupuncture non médicale et les salons de bronzage. n pour la livraison aux clients et le click-and-collect.Les entreprises qui seront autorisées à rester ouvertes comprennent les magasins d’alimentation, les supermarchés, les jardineries et certains autres détaillants fournissant des biens et services essentiels, bien que tous doivent suivre les directives Covid-19 Ces règles s’appliquent uniquement en Angleterre, car différentes règles et restrictions de Covid-19 sont en place au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Quelles sont les nouvelles règles en Angleterre? Les nouvelles règles nationales de verrouillage pour l’Angleterre, soumises à un vote au Parlement cette semaine, incluent: Obliger les gens à rester à la maison, sauf à des fins spécifiques; Empêcher de se réunir avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, sauf Fermeture de certaines entreprises et de certains lieux. Les règles devraient rester en vigueur jusqu’au 2 décembre, mais il a été suggéré qu’elles pourraient être prorogées.

