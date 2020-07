Les avantages du tapis en fibre de nylon

Les tapis présents sur le marché sont faits de différents types de fibres. Lors du choix d’un tapis pour votre sol, l’un des principaux facteurs à considérer est la qualité de la matière dont le tapis est fait. Le nylon est l’une des fibres les plus utilisées dans les revêtements de sol en moquette. Voici quelques-uns des principaux avantages des tapis en fibre de nylon.

La durabilité

Lors du choix de votre tapis, la durabilité est un facteur important à considérer. Le nylon est l’un des matériaux les plus résistants. C’est la fibre la plus durable utilisée dans la fabrication de tapis. Les tapis en nylon résistent plus longtemps que les autres types de carpettes. Cette matière ne s’use pas facilement et peut résister longtemps à tout type d’agression. Sa longévité est également élevée étant donné qu’il résiste bien aux taches et aux déversements.

La flexibilité

Le nylon est flexible. Il peut être utilisé dans la fabrication de différents modèles de tapis. Le nylon est également flexible dans la mesure où il peut être décliné en plusieurs coloris, ce qui en fait l’un des matériaux les plus utilisés dans la conception de tapis.

La polyvalence

Le nylon est plus polyvalent que les autres types de fibres. Il offre une variété d’options de couleurs et de style. La polyvalence du nylon fait de cette matière un excellent revêtement de sol. Les tapis en fibre de nylon peuvent en effet être utilisés dans les pièces et autres espaces pendant de longues périodes sans s’user.

La facilité de nettoyage

La propreté est un paramètre important à maintenir. En raison de la forte circulation piétonne dans une chambre, il est important d’avoir un tapis qui ne pose aucune difficulté pour le nettoyage. La fibre de nylon vous offre cette option. Les tapis en fibre de nylon sont plus faciles à nettoyer.

La fibre de nylon résiste aux taches, ce qui rend le lavage de votre tapis encore plus facile. Elle conserve sa bonne texture pendant longtemps. Cette fibre résiste par ailleurs à la décoloration. Cela permet au tapis de conserver sa belle apparence pendant longtemps.

Le tapis en nylon est non seulement abordable, mais vous fait également gagner du temps. Son entretien est plus facile que celui des autres types de carpettes.

Le tapis en fibre de nylon est également sain. Il résiste en effet à la saleté et empêche le développement des moisissures.

L’élasticité et la résistance

L’élasticité, la résistance et la durabilité du tapis en fibre de nylon le rendent idéal pour les zones à très fort trafic piétonnier. Le tapis en nylon peut être plié, écrasé et même étiré jusqu’à plus de 33 % de sa longueur d’origine. Il peut reprendre facilement sa forme d’origine. En outre, il existe des colorants spéciaux que vous pouvez utiliser pour protéger les tapis en nylon des rayons UV nocifs du soleil. Par ailleurs, le nylon est connu pour absorber une quantité d’eau inférieure à 8 % de son propre poids.

