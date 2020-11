Les athlètes locaux scintillent au championnat Ultimate Racenight

Trois cents athlètes des Émirats arabes unis ont participé au championnat Ultimate Racenight jeudi dernier. Le temps s’est peut-être considérablement refroidi depuis la dernière course de février, mais cela n’a pas empêché les athlètes de produire des performances impressionnantes. Parmi les nombreux scénarios qui se sont déroulés sous les lumières vives de Dubai Sports City, Mohamed Al Noobi a décroché un superbe doublé en sprint en remportant les épreuves de 60 m et 100 m. Les Emiratis étaient en pleine forme, avec respectivement 6,91 et 10,61 secondes pour remporter deux médailles d’or. Ailleurs, Tatiana Thomas a également réalisé un doublé éblouissant en sprint, remportant la victoire dans les courses seniors femmes 100m et 200m. Thomas a couru 12,34 secondes au 100m et l’a suivi avec 26,69 secondes au 200m. Au 800 m senior féminin, Ingrid Feliza Fuglestad a inscrit un record personnel de 2: 16,87 pour terminer devant Baako Joyce (2: 31,30). Du côté des hommes, Julius Ceasar Kyasanku a devancé Ross MacDonald pour la victoire dans la course passionnante de deux tours. Ceasar Kyasanku a enregistré un temps fulgurant de 02: 00.33, tandis que MacDonald a franchi la ligne en 02: 01.81. Pendant ce temps, Tyra Jagarani a pris d’assaut la victoire au 100m U17 devant Neve Woodward et Izabelle Marianne. Au lancer du poids des moins de 17 ans, Kaan Tosen a remporté un triomphe dominant, déchaînant un lancer gagnant de 15,07 mètres, soit près du double de la distance du meilleur lancer suivant en deuxième (8,13 mètres). L’impressionnant Yannick Kraus, qui a remporté quatre victoires en saut en hauteur U15, lancer du poids, saut en longueur et haies, a été un autre athlète à exceller dans la soirée. Voir aussi John Bolton parle de Trump, de son nouveau livre et plus encore dans une interview à ABC News - Comment regarder Dans le relais senior 4x100m, LFG a devancé Al Ahli pour remporter le titre masculin, tandis que Dream Girls a éclipsé Team Middlesex Girls pour décrocher l’or dans la course féminine. Si vous souhaitez vous impliquer dans l’athlétisme, une formation a lieu à Dubai Sports City et au Armed Officers Club à Abu Dhabi tout au long de la semaine. Pour plus d’informations, visitez: ultimateathleticsuae.com En savoir plus sur l’application Sport360

