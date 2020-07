Les astronomes ont-ils vraiment découvert le «LIEN MANQUANT» dans l’énigme des trous noirs … ?? Cliquez ici pour en savoir plus…!!

Les trous noirs restent un mystère non résolu pour nous. Ces petites entités qui contiennent une quantité dense de masse ne laissent même pas la lumière s’échapper. Pendant des décennies, les astronomes ont fait des recherches approfondies sur ces trous noirs. Après le premier aperçu d’un trou noir fourni par le « télescope Event Horizon » en 2019, les astronomes du monde entier ont été encouragés à rechercher davantage de découvertes sur ces entités mystérieuses. Et il semble que leurs efforts ont porté leurs fruits !!

Quel est le lien manquant…?

Un univers pâmeux et effrayant à 10 millions d’années-lumière a véhiculé l’un des objectifs sacrés de la cosmologie Black Hole. En son centre, il y a un trou noir qui espère avoir une place parmi la classe moyenne des trous noirs de masse de transition. C’est une révélation qui pourrait nous aider à découvrir comment certains des trous noirs absolus et les plus gigantesques se développent.

Le système cosmique auquel il est fait référence est une minuscule galaxie appelée Mirach’s Ghost (ou, moins gracieusement, NGC 404), et elle est associée depuis un certain temps à la mise en question de l’un de ces « liens manquants ». Actuellement, une autre procédure semble avoir approuvé ce doute, les chercheurs trouvant un trou noir à l’intérieur du fantôme de Mirach avec une masse d’environ 550 000 fois celle de notre Soleil.

Alors que les limites entre les trous noirs de masse intermédiaire (IMBH) et les trous noirs supermassifs (SMBH) ne sont actuellement pas très caractérisées, les IMBH sont généralement considérés comme plus gros qu’une étoile tombée générale (jusqu’à cent masses solaires) mais pas supermassifs. . De cette façon, la masse apparemment moyenne de la nouvelle divulgation en fait un article important pour voir comment les ouvertures sombres supermassives se forment et se développent.

Pourquoi devrions-nous prendre la découverte au sérieux…?

Les SMBH sont un problème gigantesque. Nous avons une idée assez décente de la façon dont les trous noirs de masse stellaire plus minuscules se développent – ce sont les centres morts et effondrés d’étoiles gigantesques et peuvent représenter jusqu’à quelques masses solaires.

Dans tous les cas, il y a une coupure la plus éloignée à ce modèle de développement forcé par la masse de l’étoile précurseur. Si l’étoile commence par une masse comprise entre 130 et 250 masses solaires, elle meurt dans ce que l’on appelle une supernova à instabilité de paire qui désintègre complètement l’étoile.

Vous avez peut-être vu qu’il y a une différence majeure entre les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs supermassifs. C’est là que les trous noirs de masse intermédiaire devraient essentiellement se trouver, mais ils ont démontré une difficulté inconcevable à être vraiment découverts.

Cela représente un problème, dans un tel cas que les trous noirs commencent à partir de petits blocs de masse gigantesques, comme proposé par un modèle d’avancement, et se développent en monstres forts en accumulant des pièces et des tas de matière pendant un certain temps, à ce moment-là, les IMBH être systématiquement la progression entre les deux.

L’autre chance est que les SMBH ont récemment été introduites dans le monde de cette façon, tombant directement d’un énorme tas de problèmes dans les noyaux des systèmes. De plus, SMBH a été trouvé au tout début de l’Univers, trop tôt après le Big Bang pour avoir eu l’opportunité de se développer à partir de gigantesques trous noirs.

Dans le cas où cela se produirait, cependant, il y aurait une limite inférieure sur la masse des SMBH. Une approche pour en savoir plus consiste à trouver des IMBH. Ils n’annuleraient pas vraiment le modèle de répartition immédiate, mais ils constitueraient une tique majeure dans la gentillesse du modèle d’addition progressive.

Nous avons vraiment eu des perceptions aberrantes assez convaincantes qui recommandent la présence de ces poids moyens. Cependant, les observateurs d’étoiles acceptent que des preuves de plus en plus fortes puissent être trouvées dans le cœur de petits systèmes cosmiques, autrement connus sous le nom de «Galaxies naines».

Les galaxies naines protégeront en général les informations sur leur histoire de développement de trous noirs beaucoup mieux que les membres de la famille plus grands et plus marqués par le combat. Comprendre les qualités de leurs IMBH serait un grand succès pour voir comment ils se développent.

Mirach’s Ghost, ainsi nommé à la lumière du fait qu’il est difficile à voir, assombri par une étoile beaucoup plus proche et exceptionnellement splendide. Il y a 10 ans, les astronomes ont découvert la preuve qu’un trou noir d’environ des milliers de masses solaires se trouvait en son milieu – mais comme le système cosmique est difficile à voir, il était difficile de trouver des informations supplémentaires.

Deux choses se sont produites à partir de ce moment-là. Le réseau Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) au Chili – un télescope de pointe avec un objectif époustouflant – est entré en ligne en 2011. À ce moment-là, en 2014, les astrophysiciens ont approuvé une méthode pour déterminer la masse d’un trou noir dépendante de l’évolution du gaz qui l’entoure.

C’est ce qu’un groupe d’experts spatiaux conduit par Tim Davis de l’Université de Cardiff. Ils ont utilisé ALMA pour regarder Mirach’s Ghost dans un objectif élevé, planifiant le développement du gaz autour de son centre jusqu’à un objectif élevé de 1,5 années-lumière. À ce stade, ils ont utilisé la programmation de reproduction pour prévoir la diffusion du gaz et la cinématique, comparant ces résultats aux perceptions en obtenant le meilleur ajustement.

C’est de cette manière qu’ils ont déterminé la masse du trou noir. Étant donné que la signification de «masse transitionnelle» n’est pas très bien caractérisée, sa caractérisation dans cette classification peut être douteuse. Dans tous les cas, beaucoup plus curieusement, il offre une aide pour les deux modèles d’avancement d’ouverture sombre supermassifs.

Il y a eu d’autres trous noirs supermassifs de faible masse correspondante. Un monde appelé NGC 4395 montre un trou noir déterminé à 360 000 fois plus massif que le soleil, et le trou noir au cœur d’un univers appelé POX 52 a été estimé à 160 000 fois plus massif que le soleil.

La recherche est disponible pour les masses dans le Avis mensuels de la Royal Astronomical Society. C’est juste en trouvant une plus grande quantité de ces entités que les astronomes auront la possibilité de commencer à assembler l’énigme.

