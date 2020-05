Les astronomes découvrent le trou noir le plus proche de la Terre

VIDAXL Vasque à trou pour robinet céramique Noir pour salle de bain - VIDAXL

Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu VIDAXL, Ce lavabo, en céramique premium, sera une touche d'élégance dans toute salle de bain, buanderie et toilettes. Sa finition d'une haute brillance apporte un design moderne et élégant. Ce lavabo en céramique est plus qu'un