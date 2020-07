Les astronautes de la NASA s’apprêtent à ramener un SpaceX Crew Dragon sur Terre pour la première fois ce week-end

Après deux mois occupés dans l’espace, les deux premiers astronautes de la NASA à visiter la Station spatiale internationale à bord d’un véhicule utilitaire sont prêts à revenir sur Terre – si le temps le permet.

Doug Hurley et Bob Behnken est arrivé à la Station spatiale internationale le 31 mai, le lendemain du jour où il est devenu le premier astronaute à partir de Floride niché dans une capsule SpaceX Crew Dragon. Mais ce week-end, ils doivent s’attaquer à l’un des aspects les plus difficiles de la mission: quitter la station spatiale, passer des heures à l’intérieur de cette même capsule, parachuter dans l’atmosphère terrestre et éclabousser au large de la Floride.

« Il est juste temps d’aller faire un essai et de voir comment ça se passe », a déclaré Hurley lors d’une conférence de presse, vendredi 31 juillet, tenue avec ses collègues en orbite lors de sa dernière journée complète sur la station spatiale.

Hurley et Behnken devraient actuellement monter dans la capsule Crew Dragon samedi (1er août) et éclabousser dimanche (2 août). Leur site cible initial de projection se trouve dans le golfe du Mexique, au large de Panama City, en Floride, ont déclaré des responsables de la NASA.

Les astronautes de la NASA Bob Behnken, Chris Cassidy et Doug Hurley répondent aux questions le 31 juillet 2020 depuis la Station spatiale internationale avant le départ de Behnken et Hurley pour la Terre le lendemain. (Crédit d’image: NASA TV)

La procédure de splashdown marque le dernier obstacle de la mission du duo, surnommée Démo-2 , et marque le test final du système d’équipage commercial de SpaceX. Après un retour en toute sécurité, l’entreprise doit être claire pour lancer des missions régulières vers le laboratoire en orbite.

Chaque étape de la mission Demo-2 a été une évaluation du nouveau vaisseau spatial , et tant Behnken que Hurley et les dirigeants de la NASA ont souligné tout au long de la mission qu’il s’agissait d’un vol d’essai. Le travail des astronautes a été de contrôler tous les aspects du véhicule et de s’assurer qu’il est prêt à être utilisé régulièrement par les membres d’équipage, mais cela signifie également qu’ils ont été des cobayes tout au long de la mission, et cela vaut également pour leur retour, bien que les astronautes se soient dits imperturbables.

« Alors que nous nous rapprochons, je pense que nous nous concentrons de plus en plus sur nos préparatifs pour être prêts pour les activités de splashdown », a déclaré Behnken. « Je ne me sens toujours pas nerveux à ce sujet. »

Pendant des décennies, des astronautes américains revenant de l’espace ont atterri sur terre, soit dans un atterrissage sur piste comme ceux menés par les navettes spatiales de la NASA, soit dans un atterrissage en parachute comme le font les capsules russes Soyouz. Le dernier équipage américain à retourner dans l’océan l’a fait il y a 45 ans, à la fin de la Projet de test Apollo-Soyouz mission dans laquelle des astronautes ont rencontré des cosmonautes soviétiques en orbite.

« La portion d’atterrissage de celui-ci est assez difficile d’un point de vue physiologique, juste après être revenu d’être en microgravité pendant environ un à deux mois », a déclaré Hurley. « Les équipes au sol sont pleinement conscientes des défis d’un atterrissage sur l’eau et de ce que cela fait au corps humain et nous allons simplement partir de là. »

Bien que la NASA ait hâte de voir la capsule Demo-2 se détacher, la planification du voyage de retour n’est pas figée. La NASA et SpaceX baseront le calendrier de la procédure sur une multitude de critères météorologiques et océaniques, quel que soit le sept sites de splashdown l’équipe finit par cibler.

À l’heure actuelle, ces conditions semblent délicates. Le Centre national des ouragans de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) surveille un système appelé ouragan Isaias alors qu’il traverse la mer des Caraïbes, en direction de la Floride.

Ce graphique de la NASA montre sept sites de projection potentiels pour le Crew Dragon Endeavour de SpaceX transportant les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley sur le vol d’essai Demo-2. (Crédit d’image: NASA / SpaceX)

Depuis ce matin, les prévisions prédisent la tempête se dirigera vers la côte est de la Floride tout au long de la journée de dimanche, laissant potentiellement des conditions sûres sur la côte du Golfe, où se trouvent quatre des sept sites potentiels.

Les astronautes ont déclaré qu’ils laissent les préoccupations météorologiques au personnel au sol et qu’ils sont prêts à faire ce que le contrôle de mission conseille. « Nous ne contrôlons pas la météo et nous savons que nous pouvons rester ici plus longtemps », a déclaré Behnken. « Il y a plus de nourriture et je sais que le programme de la station spatiale a plus de travail que nous pouvons faire pour ces [researchers] et d’autres personnes qui ont envoyé la science ici à la station spatiale. «

Un retour en toute sécurité pour Demo-2 est la dernière pièce du puzzle pour l’approbation par la NASA du prochain lancement en équipage de SpaceX, la première mission complète de la société vers la station spatiale. Surnommé Crew-1, que la mission cible actuellement lancement fin septembre.

Équipage-1 transportera trois astronautes de la NASA – Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker – et le japonais Soichi Noguchi jusqu’à la station spatiale pour un séjour de plus de six mois qui portera le personnel du laboratoire en orbite à sept.

La NASA a également récemment annoncé la dotation en personnel pour la prochaine mission, Équipage-2 , qui verra les astronautes américains Megan McArthur (qui est marié à Behnken) et Shane Kimbrough, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et l’astronaute européen Thomas Pesquet décoller de la Terre en 2021. Cette mission utilisera la même capsule Endeavour Crew Dragon que l’équipage Demo-2 .

