Les aspirateurs robotiques peuvent être piratés pour enregistrer la parole via leurs systèmes laser

Les robots aspirateurs peuvent être piratés pour écouter leurs propriétaires, enregistrant la parole et la musique à distance, même si l’appareil lui-même n’a pas de microphone.Les chercheurs de l’Université du Maryland ont constaté que les robots aspirateurs qui utilisent la technologie de détection et de télémétrie de la lumière (LiDAR) pour Les experts craignent que ces informations ne soient utilisées par des pirates sans scrupules pour enregistrer des informations bancaires et financières que les propriétaires de robots aspirateurs pourraient dire bruyant ou pour avoir une idée du mode de vie et des heures de travail d’une personne. , a averti Nirupam Roy, professeur adjoint au département de Comp de l’Université du Maryland Bien que le robot aspirateur ne contienne pas de microphone, l’équipe a cherché à savoir si les signaux de son système de navigation laser pouvaient être interprétés en signaux sonores.Les robots aspirateurs utilisant la technologie de détection et de télémétrie de lumière (LiDAR) pour naviguer dans les pièces et les obstacles pourrait être manipulé pour enregistrer la parole humaine (Photo: Sriram Sami / Université du Maryland) M. Roy et ses chercheurs ont piraté la technologie laser du vide pour contrôler la position du faisceau et ont relayé les données détectées via une connexion Wi-Fi. Les signaux enregistrés ont été analysés par des algorithmes d’apprentissage en profondeur conçus pour déchiffrer des voix humaines et des séquences musicales d’émissions de télévision, auxquelles ils ont fait correspondre avec une précision de 90%. «Nous accueillons ces appareils dans nos maisons, et nous n’y pensons pas», a déclaré M. Roy. «Mais nous avons montré que même si ces appareils n’ont pas de microphones, nous pouvons réutiliser les systèmes qu’ils utilisent pour la navigation pour espionner les conversations et potentiellement révéler des informations privées.» Autres attaques contre la maison intelligente Capteurs infrarouges que les smartphones utilisent pour reconnaître le visage de son propriétaire ou Les capteurs infrarouges passifs généralement utilisés pour la détection de mouvement pourraient être vulnérables à des attaques similaires, a averti M. Roy. «Je pense que c’est un travail important qui sensibilisera les fabricants à ces possibilités et incitera la communauté de la sécurité et de la confidentialité à trouver des solutions pour les empêcher types d’attaques », a-t-il ajouté. En savoir plus Les appareils intelligents non sécurisés pourraient être définitivement interdits de vente en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité des consommateurs Des chercheurs de l’Université du Texas à San Antonio (UTSA) ont averti l’année dernière que les vulnérabilités de sécurité des ampoules intelligentes pourraient exposer les maisons au piratage par des voleurs experts en technologie. peut exploiter les ampoules connectées à Internet comme une passerelle pour accéder aux données, vidéos ou images stockées sur des appareils connectés au même réseau sans fil sécurisé.Lorsque les commandes des attaques sont menées dans le réseau Wi-Fi domestique, le propriétaire peut ne pas savoir que cela s’est jamais produit .

