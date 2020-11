Les artistes sur Spotify pourront bientôt hiérarchiser les chansons pour les recommandations Spotify

Tout est question d’algorithmes de nos jours: ce qui se passe ensuite dans votre playlist Spotify Autoplay est basé sur une estimation algorithmique. Maintenant, Spotify expérimente une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux créateurs de sélectionner les chansons ou albums spécifiques à améliorer à partir de leur travail, et par conséquent, ces chansons et albums sélectionnés apparaîtront davantage dans les recommandations des utilisateurs. Cette mise à jour donnera aux artistes plus de possibilités de choisir laquelle de leurs chansons sera priorisée par les algorithmes. SlashGear rapporte que cette nouvelle fonctionnalité est maintenant introduite de manière limitée et est actuellement disponible pour la lecture automatique et la radio. La nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à trouver de nouveaux contenus tout en permettant aux artistes d’avoir davantage leur mot à dire sur le contenu qu’ils aimeraient le plus promouvoir auprès des fans potentiels. Spotify déclare également améliorer et affiner activement le contenu recommandé dans l’application. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les labels de musique et les artistes pourront attribuer la priorité aux chansons ou albums; en attribuant une priorité plus élevée, vous pouvez influencer l’algorithme de Spotify sur votre propre travail, car il prendra en compte la priorité lors de la formulation de nouvelles recommandations.

Cependant, Spotify n’offre pas de garantie que le contenu obtiendra un placement, indiquant que la satisfaction de l’auditeur est la priorité absolue de l’entreprise.

Pour le moment, cette fonctionnalité est testée avec Autoplay et Radio, et plus tard, Spotify étendra également le test de contenu prioritaire à ses offres personnalisées.