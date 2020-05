Les artistes sous-estimés de Cricket: l’élite Jason Holder brille au milieu de la pagaille des Windies

Terminer le cricket en tant que sport d’équipe est presque un terme impropre, car il reste individualiste dans son cœur. Une fois que le jeu commence, il devient un duel personnel entre le batteur et le lanceur tandis que les joueurs de terrain jouent le rôle de second rôle.

Il est donc naturel que les artistes flashy avec plusieurs siècles ou guichets à leurs noms soient élevés au rang de célébrité par les fans. Quand suffisamment de temps sera passé, ce sont les Virat Kohlis et Steve Smiths dont les noms seront gravés plus profondément dans la mémoire des amateurs de cricket.

Cependant, il y a plusieurs joueurs qui volent sous le radar malgré leur rôle au sein de l’équipe. Ils ne sont pas exactement les joueurs les plus flashy, bien qu’ils finissent le plus souvent par apporter des contributions importantes.

Dans cette série, nous examinons certains de ces hommes sous-estimés et non annoncés dont les contributions méritent plus de reconnaissance qu’elles n’en reçoivent actuellement. Jason Holder des Antilles est notre homme en vedette ci-dessous.

JASON HOLDER (Statistiques du test)

Âge: 28

Tests: 40

Exécute: 1898

Moyenne au bâton: 32,72

Guichets: 106

Moyenne de quilles: 26,37

Des siècles: 3

Transport à cinq guichets: 6

Né à la Barbade, l’émergence de Holder pour les Antilles a coïncidé avec ce qui a été une sombre période de déclin pour la tenue des Caraïbes.

Un grand joueur de bowling polyvalent de métier, Holder a toujours été un joueur prometteur avec un potentiel tout au long de ses années d’écolier à l’école St. Michael à Bridgetown. Le jeune avait déjà fait ses débuts en première classe avant de recevoir le prestigieux prix Lord Gavron du meilleur joueur de cricket de la Barbade en 2009.

Un an plus tard, Holder a représenté les Antilles lors de la Coupe du monde ICC U19 en Nouvelle-Zélande et a terminé premier portier de l’équipe avec 13 scalps au cours de la campagne. Un début à l’ODI sur le terrain de la Western Australia Cricket Association (WACA) à Perth a suivi trois ans plus tard, la starlette des Antilles réclamant le portillon d’Aaron Finch comme son premier licenciement. En 2014, il a reçu une première casquette de test contre la Nouvelle-Zélande à son domicile de Bridgetown et a réclamé les guichets de Ross Taylor et James Neesham dans ce qui s’est avéré être une défaite.

À seulement 23 ans, Holder est devenu le plus jeune joueur à diriger les Antilles après avoir reçu les responsabilités de l’ODI avant la Coupe du monde 2015. La même année, il a également été chargé de tâches de skipper pour devenir le deuxième plus jeune capitaine des Windies dans le format.

En 2018 et à sa 74e apparition dans le format, le polyvalent est devenu le joueur des Antilles le plus rapide à faire le double de 1000 pistes ODI et 100 guichets.

STYLE

L’approche douce et non agressive de Holder envers le jeu contraste fortement avec une silhouette imposante qui éclipse la plupart des batteurs sur un terrain de cricket. En tant que melon, Holder pourrait ne pas avoir le rythme brûlant des anciens grands Windies tels que Curtley Ambrose et Courtney Walsh. Cependant, ce qui lui manque de vitesse, il le rattrape en discipline et persévérance.

C’est la même approche qu’il mène avec la batte à la main également. Il n’est peut-être pas le batteur le plus élégant avec des coups pittoresques dans son livre, mais il fait souvent honte aux Antilles bien qu’il s’identifie davantage comme un joueur de bowling polyvalent.

Il est plutôt regrettable pour un joueur du calibre de Holder, que son apogée soit arrivée à un moment où le cricket Windies semble une ombre pâle de ses anciens jours de gloire, en particulier dans le format Test.

Le rôle de capitaine qui lui a été confié à un si jeune âge est à la fois un témoignage des qualités de leadership de Holder ainsi qu’un réquisitoire de la triste situation actuelle de Windies.

Ayant été invité à diriger un groupe d’hommes manquant à la fois de qualité et d’expérience, Holder s’est vu confier la tâche sans doute la plus difficile du cricket international.

Alors que la fortune de l’équipe des Caraïbes a souffert au cours des dernières années, Holder a quand même réussi à se couvrir de gloire avec plusieurs expositions individuelles avec à la fois batte et balle.

C’est la raison pour laquelle il est le numéro un du classement général ICC dans le format Test devant Ben Stokes, et c’est aussi pour cela qu’il a été le seul représentant des Antilles au ICC Test XI de l’année en 2018.

Ses affichages talismaniques pour ce qui est un mauvais côté des Windies signifient que les références de Holder en tant que polyvalent d’élite sont souvent négligées par la fraternité de cricket. On ne peut nier sa qualité cependant, et l’homme Windies est sans doute assez bon pour entrer dans n’importe quel côté Test du monde.

MEILLEURS AFFICHAGES

103 vs Angleterre, 2015 (Antigua)

Dans ce qui n’était que la quatrième participation au test de Holder pour les Antilles, il a joué un coup au combat dans les dernières manches pour sauver un match nul contre l’Angleterre.

Des siècles passés par Ian Bell et Garry Balance signifiaient que les hôtes s’étaient fixés un objectif improbable de quatrième manche de 438 à Antigua. L’écriture semblait être sur le mur pour Windies une fois réduite à 189-6 au déjeuner le dernier jour du test.

Marchant au bâton au No8, Holder a battu vaillamment tout en mettant un stand du siècle avec le gardien de guichet Denesh Ramdin. Le licenciement de Ramdin par James Anderson peu de temps après le thé a ravivé les espoirs de victoire de l’Angleterre, mais il n’a pas été possible de dépasser un titulaire déterminé.

Une première tonne d’essai était juste une récompense pour Holder, car les Antilles ont tenu bon pour un précieux tirage.

110 vs Zimbabwe, 2017 (Bulawayo)

Les Antilles sont entrées dans le deuxième test contre le Zimbabwe avec une avance de 1-0 dans la série de deux matchs et étaient en danger réel de tout jeter. Le 147 de Hamilton Masakadza avait aidé les hôtes à inscrire un 326 difficile lors de leurs premières manches avant que les Windies ne subissent un mini-effondrement dans leur réponse.

Les visiteurs couraient un réel danger de perdre leur avantage de la série à 230-7, avec Holder rejoignant le gardien de guichet Shane Dowrich au niveau du pli. La paire a ajouté 212 points pour le huitième guichet afin de pousser les Antilles en tête. Les deux joueurs ont également évoqué leurs siècles respectifs, Holder atteignant des chiffres triples pour la deuxième fois de sa carrière.

Les hôtes se sont finalement maintenus pour un match nul après une manche de combat de Sikandar Raza.

4/19 et 5/41 vs Sri Lanka, 2018 (Bridgetown)

Sur une piste de couture avec beaucoup de mouvement pour les pacers, Holder a présenté l’un de ses meilleurs affichages de bowling avec la balle rouge. Le polyvalent a réclamé quatre manches dans les premières manches alors que les Antilles ont obtenu une avance vitale de 50 manches en première manche.

Malheureusement, les hôtes ont de nouveau ouvert les portes aux Lankais après avoir été regroupés pour seulement 93 points lors de leur deuxième manche. Holder a donné de l’espoir aux Windies en remportant cinq guichets rapides, bien que ses efforts aient finalement été vains après que Kusal Perera et Dilruwan Perera aient guidé le Sri Lanka vers une palpitante victoire à quatre guichets.

Bien qu’il se soit retrouvé du côté des perdants, son parcours de neuf guichets a suffi pour mériter à Holder le prix de l’homme du match.

5/44 et 6/49 vs Bangladesh, 2018 (Sabina Park)

Après que sa belle frappe invaincue de 33 a aidé les Antilles après 354 dans les premières manches, Holder a démoli le Bangladesh avec le ballon dans un sort sensationnel. Le skipper des Windies a réclamé cinq guichets lors des premières manches des visiteurs, dont les gros cuirs chevelus de Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim et Mahmudullah.

Bien qu’il ait renoncé à une avance de 205 points en 205 manches, le Bangladesh a rebondi fortement dans le test en éliminant les hôtes pour seulement 129 dans les deuxièmes manches. La poursuite d’un objectif de 335 dernières manches, cependant, s’est également avérée être un pont pour les Tigres alors que Holder régnait à nouveau avec le ballon.

Le polyvalent a fait des percées décisives dans une course de six guichets, le Bangladesh écrasé par 166 points dans une victoire en série emphatique pour les Antilles. Il reste l’une des deux seules victoires à domicile de la série d’essais pour la partie caribéenne sous le commandement de Holder.

202 vs Angleterre, 2019 (Bridgetown)

La seule autre victoire des West Indies à domicile sous Holder est survenue un an plus tard dans un bouleversement massif contre l’Angleterre. Comme cela est devenu la norme, c’est le skipper Windies qui était au cœur des choses pour les hôtes lors du premier Test.

Un transport de cinq guichets par James Anderson a vu les Windies bousculer 289 points dans les premières manches à Bridgetown, avant que les visiteurs ne subissent un effondrement embarrassant en réponse. Jouant sur son terrain, Holder a choisi deux guichets alors que l’Angleterre a succombé pour seulement 77 points lors de la première manche.

À 120-6 dans les deuxièmes manches, les Antilles n’étaient pas complètement sorties des bois alors que l’Angleterre se redressait fortement. Marchant dans sa position habituelle de No8, un magnifique Holder les a mis en régulateur de vitesse avec un coup de tonnerre de 202 sur seulement 229 livraisons.

Il a partagé un stand ininterrompu de 295 points pour le huitième guichet avec Dowrich alors que l’Angleterre était fixée à 628 à la Barbade. Les hôtes ont finalement remporté une victoire de 381 points, avec Holder jouant encore un autre rôle principal dans le test suivant pour assurer une victoire historique sur l’Angleterre.

