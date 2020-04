Les artistes sous-estimés de Cricket: Keshav Maharaj et pourquoi il est bien plus que ses chiffres

Terminer le cricket en tant que sport d’équipe est presque un terme impropre, car il reste individualiste dans son cœur. Une fois que le jeu commence, il devient un duel personnel entre le batteur et le lanceur tandis que les joueurs de terrain jouent le rôle de soutien.

Il est donc naturel que les artistes flashy avec plusieurs siècles ou guichets à leurs noms soient élevés au rang de célébrité par les fans. Quand suffisamment de temps sera passé, ce sont les Virat Kohlis et Steve Smiths dont les noms seront gravés plus profondément dans la mémoire des amateurs de cricket.

Cependant, il y a plusieurs joueurs qui volent sous le radar malgré leur rôle au sein de l’équipe. Ils ne sont pas exactement les joueurs les plus flashy, bien qu’ils finissent le plus souvent par apporter des contributions importantes.

Dans cette série, nous examinons certains de ces hommes sous-estimés et non annoncés dont les contributions méritent plus de reconnaissance qu’elles n’en reçoivent actuellement. Keshav Maharaj, de l’Afrique du Sud, est notre homme en vedette ci-dessous.

KESHAV MAHARAJ

Âge: 30 ans

Tests: 30

Guichets: 110

Moyenne: 33,19

Ayant fait ses débuts en première classe à l’âge de 16 ans en 2006, Keshav Maharaj a dû attendre près d’une décennie avant d’obtenir son premier appel à l’équipe sud-africaine.

Venant d’un pays où les filateurs ont largement pris le dos aux pacers, le chemin de Maharaj vers l’équipe nationale n’allait jamais être facile.

Ayant initialement commencé son développement de cricket en tant que stimulateur, le jeune a finalement trouvé sa véritable vocation de fileur à l’âge de 12 ans. L’histoire raconte que Maharaj a été irrité par son entraîneur et a joué aux quilles pendant un match comme un acte de rébellion. Le nouveau mode est resté avec lui, et il est depuis devenu l’un des meilleurs filateurs produits par l’Afrique du Sud.

Fileur armé de gauche classique et orthodoxe de métier, la commande subséquente de Maharaj en Afrique du Sud a été une récompense pour avoir dominé les palmarès nationaux de portage au cours des saisons 2014-15 et 2015-16.

Il était quelque peu approprié que les débuts du test du gaucher soient survenus à Perth en 2016 contre l’Australie. Ce faisant, Maharaj est devenu le premier spinner spécialiste de l’histoire à faire son arc de test sur un terrain qui a toujours été connu comme un paradis pour les quilleurs de rythme.

Ramassant quatre guichets tout en enregistrant une amende de 41 avec la batte, Maharaj a montré qu’il était là pour rester avec sa performance à la WACA.

Depuis lors, Maharaj a fait plus qu’assez pour s’établir dans le Test XI d’Afrique du Sud et commence maintenant à figurer également dans les tenues limitées.

STYLE

Alors que les variations sont maintenant devenues la norme pour les filateurs au plus haut niveau, Maharaj reste un retour aux époques précédentes avec une dépendance à la dérive et au virage.

Un melon qui aime donner beaucoup de vol à la balle, Maharaj a réussi à exceller malgré avoir joué la majeure partie de son cricket dans des conditions peu propices aux filateurs.

Depuis qu’il a fait ses débuts au Test en novembre 2016, seuls Ravichandran Ashwin, Nathan Lyon et Ravindra Jadeja ont ramassé plus de guichets que l’Afrique du Sud.

Bien qu’une moyenne de plus de 33 quilles ne flatte pas exactement Maharaj, les chiffres ne racontent pas toute l’histoire de son talent. Jusqu’à présent, seulement quatre de ses 30 participations au test sont venues en Asie, la majorité (17) ayant lieu en Afrique du Sud.

Bien qu’il soit largement privé des conditions de bowling utiles dans le sous-continent, Maharaj a toujours réussi à se maintenir parmi les meilleurs filateurs du monde.

Les terrains de l’Afrique du Sud au cours des dernières années ont été adaptés à leur impressionnante attaque de rythme, Maharaj ayant même été omis du XI à plusieurs reprises afin de lancer une attaque à tous les rythmes.

Pourtant, le gaucher a réussi à faire une moyenne respectable de 34 à domicile tout en se révélant être le complément parfait à la formidable attaque de rythme Proteas.

Il est également un batteur pratique pour faire descendre l’ordre pour l’Afrique du Sud, et a montré ses côtelettes au bâton avec deux demi-siècles précédents.

AFFICHAGES MÉMORABLES

9-129 contre Sri Lanka, Colombo (2018)

Dans ce qui a été la manifestation la plus mémorable de Maharaj jusqu’à présent, le gaucher a parcouru l’ordre de frappeur du Sri Lanka sur une piste tournante à Colombo. Les hôtes ont pris un bon départ avant que Maharaj ne brise le stand de 116 points entre Dimuth Karunaratne et Dasun Gunathilaka.

Il a ensuite choisi huit autres guichets en deux manches tandis que le Sri Lanka a finalement été éliminé pour 338. Malheureusement pour Maharaj, son étalage sensationnel est venu dans une cause perdante après que les batteurs d’Afrique du Sud se soient effondrés sous la pression. Pourtant, son 9-129 en première manche reste la deuxième meilleure performance de bowling par un Sud-Africain après le 9-113 de Hugh Tayfield contre l’Angleterre en 1957.

Ce n’était également que la deuxième fois dans l’histoire d’un fileur armé de gauche réclamant neuf guichets en une manche.

6-40 contre la Nouvelle-Zélande, Wellington (2017)

Le meilleur de Maharaj pour l’Afrique du Sud dans une cause gagnante est arrivé à Wellington lors du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande en 2017. Il a attrapé deux guichets dans les premières manches pour aider à limiter les hôtes à 268.

Après que les batteurs de Proteas eurent réussi une course de 91 points en réponse, Maharaj a livré le glas de la mort pour la Nouvelle-Zélande avec un affichage de deuxième manche. Morne Morkel a fait trois premières percées pour les visiteurs avant que Maharaj ne réclame six cuirs chevelus en un peu plus de 20 overs. Alors que les Kiwis ne disputent que 171 buts, l’Afrique du Sud a remporté une confortable victoire à huit guichets pour prendre une avance de 1-0 dans la série.

La démonstration prolifique de Maharaj lui a valu à juste titre le prix de l’homme du match.

5-94 contre la Nouvelle-Zélande, Dunedin (2017)

Lors de sa première sortie sur le sol néo-zélandais, Maharaj a montré sa capacité à prospérer sur ce qui était un guichet adapté au rythme. Une tonne battante de Dean Elgar avait donné à l’Afrique du Sud un total de 308 premières manches, mais cela risquait d’être révisé confortablement après un solide départ par le meilleur ordre de la Nouvelle-Zélande.

Un siècle de stand pour le deuxième guichet entre Jeet Raval et Kane Williamson menaçait d’éloigner le jeu de l’Afrique du Sud, avant que Maharaj ne fasse une intervention décisive. Le gaucher a renvoyé les demi-centurions Raval et BJ Watling sur le chemin de saisir sa jeune fille à cinq pour le test de cricket.

Sa performance a aidé à limiter les premières manches de la Nouvelle-Zélande à seulement 33 points, l’Afrique du Sud ayant par la suite conservé un match nul.

5-123 et 4-102 contre l’Australie, Durban (2018)

Dans la tristement célèbre série qui serait finalement ternie en raison de la saga de la falsification de balles, Maharaj a fait une impression notable avec sa performance au combat dans le test d’ouverture.

L’Australie roulait à 151-3 dans les premières manches avant que Maharaj n’entre en jeu et licencie Steve Smith. Le fileur Proteas a réclamé quatre autres scalps dans les manches alors que l’Australie a affiché un total de 351. Cependant, les batteurs d’Afrique du Sud ont hésité contre le swing inverse de Mitchell Starc alors que les visiteurs ont obtenu une avance de 189 points.

Majaraj a également tenu sa fin de la négociation en deuxième manche, avec quatre guichets dans un marathon de près de 30 overs. Malheureusement, son parcours de neuf matchs de guichet s’est déroulé en vain alors que les Australiens ont remporté une victoire de 118 points lors du premier match de la série. Malgré le résultat, sa démonstration clinique sur piste sèche était un autre témoignage de son art et de sa ruse.

