Les artistes sous-estimés de Cricket: BJ Watling et son excellence dans un second rôle

Terminer le cricket en tant que sport d’équipe est presque un terme impropre, car il reste individualiste dans son cœur. Une fois que le jeu commence, il devient un duel personnel entre le batteur et le lanceur tandis que les joueurs de terrain jouent le rôle de soutien.

Il est donc naturel que les artistes flashy avec plusieurs siècles ou guichets à leurs noms soient élevés au rang de célébrité par les fans. Quand suffisamment de temps sera passé, ce sont les Virat Kohlis et Steve Smiths dont les noms seront gravés plus profondément dans la mémoire des amateurs de cricket.

D’un autre côté, plusieurs joueurs semblent voler sous le radar malgré leur rôle au sein de l’équipe. Ils ne sont pas exactement les joueurs les plus flashy, bien qu’ils finissent le plus souvent par apporter des contributions importantes.

Dans cette série, nous examinons certains de ces hommes sous-estimés et non annoncés dont les contributions méritent plus de reconnaissance qu’elles n’en reçoivent actuellement. Le Néo-Zélandais BJ Watling est notre homme en vedette ci-dessous.

BJ Watling

Âge – 34

Tests – 70

Runs – 3658

Moyenne – 38,50

Des siècles – 8

Né à Durban en Afrique du Sud, Watling a déménagé en Nouvelle-Zélande à l’âge de 10 ans avant de représenter les Blackcaps lors de la Coupe du monde ICC U19 de 2004. Opérant comme ouvreur et gardien de guichet dans le cricket national, les premières incursions de Watling dans l’équipe de test de Nouvelle-Zélande sont venues en tant que batteur spécialisé.

Brendon McCullum portant les gants des Kiwis, Watling a été recruté uniquement en tant que batteur spécialisé pour ses six premières apparitions au test. Malgré un nombre impressionnant de 60 lors de ses débuts au Test contre le Pakistan en 2009, il a fallu un certain temps au droitier avant qu’il ne puisse établir une réclamation permanente dans l’équipe Red-Ball. En fait, il n’a pu faire que huit apparitions au test pour la Nouvelle-Zélande sur une période de quatre ans.

La décision de McCullum d’abandonner les gants en 2010 s’est avérée être le catalyseur de la carrière de Watling qui a décollé vers la fin de 2012. Une tonne invaincue contre le Zimbabwe à McLean Park signifiait qu’il devenait un pilier pour les Kiwis. Depuis lors, il a tranquillement continué à s’établir comme l’un des batteurs de guichet les plus fiables dans le format Test et a joué plusieurs coups déterminants au cours de 70 apparitions.

Style

Un homme qui fait rarement les gros titres, le trait caractéristique de Watling est sa capacité à le faire au milieu du terrain. Guichetier fiable derrière les souches, il est également adepte de la batte en main. Bien qu’il ne soit peut-être pas le plus grand frappeur, Watling se nourrit de sa capacité à pousser le ballon dans les espaces et à se précipiter pour des simples et des doubles rapides.

En tant que batteur, il peut émousser les attaques de bowling par le grain et la patience. Capable de passer de longues heures au milieu du pli, Watling est le complément parfait pour associer les batteurs les plus aventureux et fluides sur le côté. Alors que des personnalités telles que McCullum, Kane Williamson et Ross Taylor ont attiré la majeure partie des feux de la rampe en Nouvelle-Zélande comme l’un des meilleurs pays testeurs de cricket, Watling a joué un rôle admirable dans plusieurs partenariats d’arrière-garde.

Arrivé au 6e ou 7e rang dans l’ordre des frappeurs, il a sauvé les Kiwis du bord à plusieurs reprises après une oscillation de premier ordre. Ce qui le fait vibrer, c’est qu’il peut absorber toute la pression à une extrémité, tandis que sa capacité à faire tourner la frappe de manière cohérente signifie que les quilleurs ne sont pas autorisés à prendre le dessus.

Son intelligence de cricket a brillé depuis qu’il a fait ses débuts en Nouvelle-Zélande, et il s’est avéré être un excellent successeur du McCullum flamboyant.

«BJ devient rapidement mon joueur de cricket préféré. Sa force de caractère et ses qualités de combattant. Le gars ne se plaint jamais, se met au travail, va là-bas et garde pour cent et quelque chose et sort et bat pendant sept heures en essayant de sauver un match de test pour son pays », avait déclaré McCullum à propos de Watling.

Il s’agit d’une évaluation précise pour un homme qui a enregistré sept tonnes pour la Nouvelle-Zélande en tant que portier désigné. Seuls Adam Gilchrist, Andy Flower et Les Ames ont marqué plus de siècles d’essai tout en gérant les fonctions de portage pour leurs équipes respectives.

Définir les performances

205 vs Angleterre, Mount Manganui (2019)

Après que l’Angleterre ait accumulé un total de 353 dans les premiers tours de batte, la Nouvelle-Zélande semblait être sur le pied arrière à 127-4 avec Williamson de retour dans le pavillon. Watling, cependant, s’est avéré difficile à casser pour les visiteurs en une manche où il est devenu le premier gardien de guichet Kiwi à claquer une double tonne d’essai.

Dans une veillée de marathon de 473 balles au niveau du pli, Watling a forgé un septième partenariat gagnant-gagnant de match de 261 avec Mitchell Santner. Le stand gigantesque a bouleversé le jeu, la Nouvelle-Zélande se retrouvant avec un total de 615 en route vers une victoire en manches.

105 vs Sri Lanka, Colombo (2019)

La Nouvelle-Zélande tirant de l’arrière 0-1 dans la série de deux matches, la pression était sur les visiteurs lors du test final à Colombo. Après avoir dominé le Sri Lanka pour 244 dans les premières manches, les Kiwis commençaient à perdre leur emprise à 126-4.

Watling est intervenu pour inverser la tendance en faveur des visiteurs, en enregistrant une belle tonne invaincue. Jouant l’acte de soutien à la perfection, il a réuni des partenariats essentiels avec Tom Latham et Colin de Grandhomme pour mettre la Nouvelle-Zélande en tête.

Cela s’est avéré être un autre affichage gagnant du match alors que les Kiwis ont nivelé la série avec une victoire en manches.

142 vs Sri Lanka, Wellington (2015)

Après avoir été éliminée 221 dans les premières manches, la Nouvelle-Zélande regardait le baril alors que le Sri Lanka prenait une avance de 136 points à Wellington. Les choses ont encore été aggravées après que les hôtes ont été réduits à 159-5 en deuxième manche, le Sri Lanka reniflant une rare victoire en Nouvelle-Zélande.

Cependant, Watling a de nouveau effectué une impressionnante action d’arrière-garde pour venir à son secours. Mettant sur un stand invaincu de 365 points pour le sixième guichet avec Williamson, Watling a joué une main décisive dans un coup de 142 points.

Satisfait de prendre la banquette arrière pendant que Williamson se frayait un chemin vers une double tonne, le gardien de guichet a montré la valeur de sa technique granuleuse pour mettre la Nouvelle-Zélande sur la voie d’une victoire en manches.

124 vs Inde, Wellington (2014)

La victoire de la Nouvelle-Zélande sur 40 points à Auckland les a placés 1-0 devant dans la série de deux matchs, mais les Indiens sont revenus en force lors du test final à Wellington. Une mauvaise performance de la première manche des hôtes a permis à l’Inde de prendre une avance de 246 et les choses ne se sont détériorées que dans les deuxièmes manches.

La première salve de Zaheer Khan avait réduit les Kiwis à 94-5 dans les deuxièmes manches, avant que Watling ne soit revenu pour sauver la journée. Brendon McCullum, le triple siècle de cape et d’épée pourrait avoir pris tous les applaudissements à la fin, bien que ce soit le spectacle déterminé de Watling à l’autre bout qui ait permis au capitaine néo-zélandais de prospérer.

Il a émoussé l’attaque indienne en 367 balles de manches tout en permettant à McCullum d’aller après le bowling à l’autre bout. Le stand de 352 points du duo a permis aux hôtes de conserver un match nul et de décrocher la série dans le processus.

