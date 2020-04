Les artistes Pixar vous apprennent à dessiner avec Pixar pendant la quarantaine – / Film

Avec tout le monde coincé dans leurs maisons au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, les gens vont naturellement devenir un peu fous. Beaucoup ont commencé à cuisiner, à broder, à acquérir de nouvelles compétences et à essayer d’apprivoiser leurs enfants ennuyés. Les deux derniers, Pixar peut vous aider. Les artistes du studio ont introduit une nouvelle « Dessiner avec Pixar » série de vidéos qui enseignent aux téléspectateurs comment dessiner vos personnages Pixar préférés et donner à vos enfants quelque chose à faire pendant leurs quarantaines.

Les artistes Pixar enseignent aux fans comment dessiner des personnages préférés des fans Voitures, Toy Story 4et la dernière version du studio, En avant, dans une série de didacticiels vidéo intitulée « Dessiner avec Pixar ». Les artistes qui ont aidé à animer et créer ces personnages montrent leurs processus pour dessiner des personnages comme Toy Story 4Duke Caboom ou Voitures‘Lightning McQueen, et encouragez les téléspectateurs à partager leurs propres créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DrawWithPixar.

Jusqu’à présent, trois vidéos de didacticiels de dessin ont été publiées sur la page YouTube de Pixar, et d’autres sont susceptibles de venir. Le premier vient En avant superviseur d’histoire Kelsey Mann, qui donne un tutoriel simple sur la façon de dessiner le personnage Barley Lightfoot (exprimé par Chris Pratt) de En avant. La dernière version de Pixar a également été touchée par la pandémie de coronavirus, tombant sur la vidéo à la demande et Disney + tôt après la fermeture des cinémas à travers le pays peu de temps après l’aventure de la comédie.

L’animatrice de Pixar, Emilie Goulet, a attiré l’attention sur la prochaine vidéo, qui explique aux téléspectateurs comment dessiner «le plus grand cascadeur du Canada», le duo Caboom, le personnage de Keanu Reeves, favori des fans de Toy Story 4.

La dernière vidéo provient du superviseur d’histoire, Scott Morse, qui montre comment dessiner Lightning McQueen du Voitures la franchise.

Les trois artistes ont des styles de dessin distinctement différents, mais chacun d’eux offre d’excellents tutoriels pour les débutants qui apprennent à dessiner. C’est une petite série de vidéos douce et simple qui devrait enseigner à des milliers de nouvelles compétences, tout en gardant les enfants occupés. De cette façon, les parents peuvent faire plus que laisser leurs enfants devant Disney + pour regarder Frozen II pour la centième fois et participez à une activité qui permet aux enfants d’explorer leurs os créatifs avec leurs personnages préférés.

