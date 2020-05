Les arbitres seront rouillés, dit Razor Ray Chamberlain

Les fans de l’AFL peuvent s’attendre à quelques grattages de tête et peut-être même à des hurlements de la part des arbitres à la reprise de la saison de Premiership.

Mais ce sera un petit prix à payer si Footy revient en juin, comme cela semble de plus en plus probable.

Ray Chamberlain, le principal lanceur d’alerte « Razor », a averti que les joueurs ne seraient pas les seuls à se remettre provisoirement dans le jeu après l’arrêt du COVID-19.

Des mesures strictes d’atténuation des coronavirus seront en place dans les clubs AFL, ce qui signifie que les arbitres manqueront une partie cruciale de leur préparation.

Ray Chamberlain, Dustin Martin, Jack Riewoldt (Getty)

« Nous avons notre propre programme, mais il est évident que courir autour de chapeaux de sorcières ou de 34 gars maigres et bizarres qui jouent au football n’est pas tout à fait la même chose que les footballeurs de l’AFL », a déclaré Chamberlain au SEN mercredi.

« Notre meilleure pratique consiste à visiter les clubs.

« Nous arbitrerons leurs entrées en avant ou des exercices à six contre six ou des exercices d’arrêt, donc nous faisons rebondir le ballon avec des ruckmen et arbitrons de vrais joueurs de l’AFL.

« C’est la meilleure pratique, c’est là que vous réglez tous vos défauts. »

Chamberlain dit que l’arbitrage dans le premier tour d’une saison est déjà assez difficile dans des circonstances normales, car les arbitres maîtrisent le rythme accru des matches aller-retour.

Ray Chamberlain (Getty)

L’arbitre vétéran était ravi de son avance dans son match d’ouverture de la saison 2020, le choc de North Melbourne avec St Kilda au Marvel Stadium, mais admet qu’il était encore un peu rouillé.

« Mes tests ont été assez impressionnants … mais j’en ai encore empoché deux en tenant les ballons et j’ai raté un voyage », a-t-il déclaré.

« Donc, vous pouvez regarder autant de vidéos que vous le souhaitez, mais ce n’est pas la vraie chose, donc nous n’aurons pas, je ne pense pas, cette exposition aux (clubs AFL).

« Nous n’aurons pas eu ces opportunités d’aller à ces sessions de formation … il y aura donc un peu de choses maladroites que nous devrons aborder cognitivement. »

