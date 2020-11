Les araignées mandaloriennes sont venues de l’Empire contre-attaque Concept Art

L’épisode du week-end dernier de Le mandalorien nous a présenté une autre créature terrifiante dans le Guerres des étoiles l’univers… et ce n’est pas la faim d’œufs de l’enfant. Après que le Razor Crest ait atterri sur une planète de glace inconnue, Mando, l’enfant et un nouveau passager ont rencontré de méchantes araignées cachées dans une caverne. C’est la première fois que des créatures mortelles sont introduites dans l’action réelle Guerres des étoiles univers, mais leur création remonte à l’art conceptuel créé par Ralph McQuarrie pour L’empire contre-attaque.

Lucasfilm directeur artistique créatif Phil Szostak posté le L’Empire contre-attaque oeuvre en question:

Szostak a noté dans un article sur Twitter que ces créatures avaient été initialement esquissées en février 1979 pour L’empire contre-attaque. Qualifiés de «créature des arbres planétaires des tourbières», ils étaient à l’origine destinés à affronter Luke Skywalker dans les marais de Dagobah. En 1993, McQuarrie a pleinement illustré les créatures pour L’univers illustré de Star Wars, puis est apparu dans le roman de Kevin J. Anderson Darksaber, qui fait maintenant partie du non-canon Légendes de Star Wars.

Le monstre ressemblant à une araignée a finalement été utilisé comme source d’inspiration pour le krykna dans Rebelles de Star Wars. Comme Szostak noté à une question de fan en ligne, bien que les créatures du «Chapitre 10» de Le mandalorien ressemblent au krykna et s’inspirent de la même œuvre d’art, ils sont une nouvelle créature.

C’est loin d’être la première fois que les œuvres d’art classiques de Ralph McQuarrie sont utilisées pour inspirer de nouveaux éléments de Star Wars. Tout au long de l’intégralité du nouveau Guerres des étoiles trilogie, il y avait des pièces d’art conceptuel ancien utilisées pour créer de nouvelles pièces de canon dans l’univers.

Vous ne pouvez pas blâmer l’équipe de Lucasfilm de vouloir utiliser toutes ces œuvres d’art exceptionnelles. McQuarrie a proposé certains des concepts les plus incroyables pour Guerres des étoiles, et certains d’entre eux ne rentrent tout simplement pas dans l’histoire. D’une certaine manière, cela maintient également l’influence de George Lucas sur Star Wars, en particulier avec le producteur exécutif Dave Filoni connaissant bien toutes les facettes de la Guerres des étoiles univers et apporter ces connaissances à chaque épisode Le mandalorien.

En parlant de Filoni, nous ne l’avons pas encore vu diriger un épisode cette saison, même si nous savons qu’il devrait être à la barre de l’un d’entre eux. Il y a une chance qu’il soit à la tête de l’épisode de cette semaine, mais nous savons pertinemment que ce ne sera pas le «Chapitre 12» la semaine suivante, car Carl Weathers a récemment confirmé à ET Canada qu’il avait réalisé cet épisode. C’est peut-être l’épisode où son personnage Greef Karga et Cara Dune (Gina Carano) reviennent dans la série.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce qui vous attend Le mandalorien saison 2 dans les semaines à venir, et restez à l’écoute du podcast SlashFilm Daily tous les vendredis pour nos récapitulatifs d’épisodes et nos discussions.

