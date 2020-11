Les araignées mandaloriennes expliquées: Krykna et Star Wars Movie Connections

Sans surprise, cela fait immédiatement chier le reste des araignées dans le nid, qui commencent à envahir la grotte et à éclore des autres œufs. À la tête de la charge se trouve une énorme reine araignée, qui, comme la femme grenouille, fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses enfants effrayants. Dès que cette énorme araignée apparaît, Mando, Baby Yoda et Frog Lady décident de courir pour sauver leur vie – un bon changement de rythme dans la façon dont les choses se déroulent habituellement dans la série et une juxtaposition évidente au début de l’épisode lorsque Mando facilement scolarisé ces bozos de chasseurs de primes voleurs de Baby Yoda.

Malgré un combat assez admirable contre l’essaim, Mando, Baby Yoda et Frog Lady sont finalement acculés à l’intérieur du cockpit du Razor Crest, condamnés à être mangés par les arachnides carnivores à un moment donné. Heureusement, c’est là que New Republic pilote Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) et Trapper Wolf (Le mandalorien producteur exécutif Dave Filoni) se présentent avec leurs fidèles fusils blaster A280 pour sauver la situation, en éliminant la reine araignée et ce qui reste de sa couvée.

Comme vous vous en doutez, la présence d’araignées géantes dans l’épisode a ébranlé certains arachnophobes. Mais ces fans qui ont réussi à survivre Guerres des étoiles prendre une caractéristique de créature a probablement remarqué les grandes références sur le thème des araignées dans l’épisode. D’une part, ces araignées rappellent beaucoup les créatures krykna de Rebelles de Star Wars, la série animée créée et dirigée par Filoni lui-même.

Originaires d’Atollon, l’emplacement d’une base rebelle cachée au début de la guerre civile galactique, les krykna sont de dangereux prédateurs carnivores qui constituent au départ une grande menace pour les rebelles opérant sur la planète. Non seulement les krykna ont une peau semblable à une armure qui résiste aux éclairs laser, mais ils se nourrissent de l’énergie négative exsudée par leur proie. Lorsque le krykna ressent la peur, cela les rend plus enclins à attaquer. Finalement, cependant, le héros Jedi Kanan Jarrus apprend à créer des liens avec ces créatures à travers la Force, permettant aux deux groupes de partager une coexistence quelque peu pacifique sur la planète (avec l’aide de balises repoussant les krykna, bien sûr).

Il est intéressant de noter que le krykna et les araignées Le mandalorien s’inspirent d’une œuvre d’art McQuarrie pour L’empire contre-attaque qui représente une araignée géante pondant des œufs sur Dagobah alors qu’un jeune Luke Skywalker regarde avec admiration. La créature de la pièce, qui n’est jamais apparue dans le film, est devenue connue sous le nom d ‘«araignée blanche noueuse».

