Les applications les plus utiles pour les écrivains et les blogueurs

SP-Cow Dictaphone Enregistreur Numérique, 8Go Portable Rechargeables Audio Vocal Recorder avec Lecteur Mp3 /A-B Répète/Voix Activée/Connexion PC, Convient pour Conférences/Interviews/Classe (Argent)

ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin d'écouter à nouveau une leçon, des. 【Applications Large gamme d’applications】 Cette voix de l’enregistreur peut être largement utilisée pour des leçons de semestre, des conférences, des discours, des entretiens de groupe, des réunions, des idées de conception, des enregistrements podcast, idéal pour les étudiants, professeur, enseignant, homme d’affaires, écrivain, blogueur, toute personne qui aime enregistrer fréquemment dans sa vie, votre belle mémoire en audio, ou garder une trace d'idées aléatoires. 【Aspect élégant】 Moderne design industriel esthétique. La shell est fabriquée par la technologie Metal tréfilage, avec une excellente sensation de main, forte et durable, et anti-chute. Il est plus petit et plus facile à transporter que l'enregistreur commun, et peut être facilement mis dans une poche ou un sac à main. 【Super long temps d'enregistrement】 Built-in grand espace de stockage de 8 Go, avec 4 mode d'enregistrement, PCM linéaire, HQ de haute qualité, et long temps LP, qui répondent à vos besoins à différentes occasions. Le temps de l'enregistrement maximum de LP jusqu'à 560 heures. 【Compatibilité et de Stockage】Compatible avec Windows XP/7/8/10 et Mac. Vous pouvez utiliser le câble USB pour connecter l'ordinateur pour afficher les fichiers audio enregistrés et charger avec l'enregistreur.