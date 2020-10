Les applications graphiques Linux arrivent sur le sous-système Windows pour Linux

Rapports ZDNet:

Lors de la conférence des développeurs virtuels Microsoft Build 2020, le PDG Satya Nadella a annoncé que le sous-système Windows pour Linux (WSL) 2.0 prendrait bientôt en charge les interfaces graphiques et les applications Linux. Ce jour est plus proche que jamais. Lors de la récente conférence X.Org Developers Conference, Steve Pronovost, développeur partenaire de Microsoft, a révélé que Microsoft avait rendu possible l’exécution d’applications Linux graphiques dans WSL.

Il a toujours été possible d’exécuter des programmes graphiques Linux tels que l’éditeur graphique GIMP, le client de messagerie Evolution et LibreOffice sur WSL. Mais ça n’a pas été facile. Vous deviez installer un serveur d’affichage X Window tiers, tel que le VcXsrv Windows X Server dans Windows 10, puis effectuer quelques réglages avec Windows et Linux pour les faire fonctionner ensemble sans problème. Le système X Window sous-tend presque toutes les interfaces utilisateur graphiques Linux. Maintenant, Microsoft a porté un serveur d’affichage Wayland vers WSL. Wayland est le serveur compatible X Window le plus populaire. Dans WSL2, il connecte les applications graphiques Linux via une connexion RDP (Remote Desktop Protocol) à l’écran principal de Windows. Cela signifie que vous pouvez exécuter simultanément des applications Linux et Windows GUI sur le même écran de bureau.

Craig Loewen, Gestionnaire de programmes Microsoft WSL, a ajouté dans un fil Twitter que les principales différences entre l’utilisation d’un serveur X tiers et le serveur Wayland intégré sont les suivantes: « Vous pas besoin de démarrer ou de démarrer le serveur, nous nous en occuperons pour vous. « En outre, il est livré avec une » intégration agréable avec Windows « , comme les ombres portées et la prise en charge des icônes Linux. Loewen a également dit que vous pouvez y exécuter un navigateur Web Linux. l’a testé de manière approfondie avec un environnement de bureau complet, car nous voulons nous concentrer sur l’exécution des applications souvent demandées en premier, et principalement les IDE [integrated development environment] afin que vous puissiez les exécuter dans un environnement Linux complet », dit-il.

Cependant, ne soyez pas trop excité à ce sujet pour le moment. Loewen a poursuivi: « Nous n’avons pas encore d’ETA pour le canal bêta, cependant, ce travail sera disponible en général pour les Insiders à essayer dans les prochains mois. »