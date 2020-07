Les applications Google Phone et Messages sortiront de la boîte avec le 5G OnePlus Nord

Mardi prochain, le OnePlus Nord mid-ranger sera introduit. Aujourd’hui, la page Instagram OnePlus Nord répertorie une série de Applications Google qui seront proposées sur l’appareil dès la sortie de la boîte au lieu des propres applications du fabricant. Auparavant, OnePlus expédiait ses combinés avec ses propres applications de téléphone et de SMS préinstallées. Cependant, sur la base d’une vidéo Instagram créée par OnePlus, il semble que le Nord sera livré avec l’application Google Dialer et l’application Google Messages.

Les applications Google remplaceront certaines des applications par défaut de OnePlus par le Nord



Avec les applications Google Message préchargées sur le OnePlus Nord, les utilisateurs pourront utiliser les services de communication riches (RCS) pour la messagerie. Contrairement aux applications SMS classiques, RCS utilise des réseaux de données pour envoyer des SMS au lieu des réseaux cellulaires. En conséquence, les messages peuvent être envoyés et reçus via Wi-Fi, chaque message contenant jusqu’à 8 000 caractères au lieu de 160 seulement. Des fichiers vidéo et d’images plus volumineux peuvent être envoyés et reçus et les utilisateurs obtiendront un «accusé de lecture» lorsqu’un message ils envoient a été lu par le destinataire. L’application de chat vidéo Duo de Google sera également installée sur le OnePlus Nord par défaut. Duo peut désormais héberger des chats avec jusqu’à 32 personnes participant en même temps.

Le OnePlus Nord sera lancé avec certaines applications Google préinstallées

Le dévoilement du OnePlus Nord aura lieu ce mardi 21 juillet à 10h00 HAE (7h00 PDT). Pour voir l’événement en temps réel sur votre appareil mobile, vous devrez installer l’application OnePlus Nord AR depuis l’App Store ou le Google Play Store. Comme OnePlus déclare sur la page Instagram du Nord: « Nous pensions que nous étions l’expérience Android la plus fluide qui soit. Mais ensuite, Google nous a offert Duo, un téléphone et des messages. » En plus d’être plus fluides que la propre version de OnePlus de ces applications, les applications Android Phone et Messages sont déployées sur plusieurs appareils en Inde. Étant donné qu’il s’agit de l’un des pays dans lesquels le Nord se lancera en premier, il est logique de donner aux consommateurs l’accès aux versions d’applications qu’ils ont déjà utilisées.

Basé sur des spécifications rumeurs, le OnePlus Nord arborera un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz offrant un défilement fluide et une animation de jeu vidéo améliorée. Le téléphone devrait être alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 765G, équipée d’un modem 5G intégré et pouvant contenir jusqu’à 12 Go de mémoire. À l’arrière, il y aura une caméra principale de 48MP pilotée par le capteur Sony IMX586, une caméra ultra-large de 8MP, une caméra macro et un capteur de profondeur de 5MP. Le téléphone arbore deux snappers selfie à l’avant. Il y a une caméra large 32MP et une caméra ultra-large avec un champ de vision de 105 degrés.

Garder les lumières sur le combiné est une batterie de 4115mAh qui reconstitue rapidement l’énergie grâce au chargeur Warp 30W fourni avec le téléphone. Alors que le OnePlus Nord sera disponible dans un premier temps en Inde et en Europe et qu’il ne devrait pas toucher terre aux États-Unis, il semble que les plans de la société aient changé. Après trois séries de pré-commandes différentes, le responsable de la stratégie européenne pour OnePlus, Tuomas Lampen, a déclaré que l’Europe et l’Inde seraient un test pour voir combien de demande il y a pour le Nord. Et si une demande suffisante pour le modèle fait surface, le Nord pourrait finir par se lancer aux États-Unis.En considérant que l’appareil a déjà vu les précommandes se vendre trois fois, il semble probable que le OnePlus Nord arrivera en Amérique. Si, pour une raison quelconque, One Plus décide de ne pas apporter le modèle aux États-Unis cette année, il a déclaré que toutes les versions ultérieures du Nord seront disponibles aux États-Unis.