Les annonces de Warner Bros. septembre taquinées – / Film

Warner Bros. peut avoir radicalement remanié sa prochaine sortie en salles, mais le studio va de l’avant avec ce qui semble être une série d’annonces majeures prévues pour septembre. Les comptes de médias sociaux du studio ont fait des annonces énigmatiques pour les films classiques des années 80 Til Goonies et Beetlejuice, Ainsi que le défilé Guy Ritchie Sherlock Holmes, avec des publications Instagram intrigantes qui suggèrent que tout sera révélé en septembre. Mais quoi exactement? Si vos pensées sont immédiatement passées à la «suite», ce n’est probablement pas ça.

Warner Bros.a publié une série de vidéos sur son Instagram faisant allusion aux annonces de septembre pour Les Goonies, Sherlock Holmes, et Beetlejuice. Alors que les deux Sherlock Holmes et Beetlejuice les vidéos réutilisent des séquences des films respectifs (en Sherlock Holmes«Affaire, une scène de Un jeu d’ombres), Les Goonies obtient un nouveau clip CGI de fantaisie avec une carte au trésor animée, qui mène ensuite au mot «Septembre». Sherlock Holmes et Beetlejuice faire également allusion à quelque chose qui se passe également en septembre.

Quel type de projet pourrait justifier de tels graphismes Les Goonies et ces allusions alléchantes pour Sherlock Holmes et Beetlejuice? Les fans peuvent immédiatement penser que le Goonies suite est en cours, surtout depuis que l’écrivain de télévision Adam Goldberg a fait beaucoup de bruit en ligne avec sa révélation qu’il avait travaillé sur une mise au rebut Goonies suite, mais ce n’est pas le cas. D’autant plus qu’il serait difficile de faire participer le producteur Steven Spielberg après que le cinéaste a récemment expliqué qu’il serait difficile de se mesurer à l’original.

Non, ces annonces de septembre font probablement allusion à Les Goonies ensemble cadeau Blu-ray 4K remasterisé, qui était initialement prévu pour le 2 septembre et qui serait publié pour célébrer le 35e anniversaire du film. Les Goonies L’ensemble Blu-ray 4K, disponible en précommande ici sur Amazon pour 49,99 $, comprend une reproduction de la carte au trésor de One-Eyed Willy, des boutons, un patch brodé et une boîte-cadeau de coffre au trésor en édition spéciale.

UNE Beetlejuice Le coffret cadeau Blu-ray 4K UHD a également été dévoilé plus tôt cette semaine, pour une sortie le 1er septembre. Le coffret cadeau, maintenant en pré-commande sur Amazon, comprend une lueur dans le patch sombre, de la craie à collectionner, une affiche originale de Betelgeuse, et plus encore. L’ensemble du cadeau est également soigneusement emballé à l’intérieur du manuel pour les personnes récemment décédées, ce qui lui donne une couverture unique.

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant de recevoir des nouvelles Sherlock Holmes Coffret Blu-ray pour accompagner Les Goonies et Beetlejuice coffrets cadeaux. Les indices pointent tous dans cette direction.

