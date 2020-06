Les Animorphs, un retour prochain à la télé ?

Saga culte de la fin des années 90, Les Animorphs sont une série de livres d’épouvante parue entre 1996 et 2000.

Vous vous souvenez des Animorphes ? Le livre où les enfants se transforment en animaux et sauvent le monde ? Charlie O’Mannin s’en souvient, car il vient de les lire tous les 54 en cinq jours. C’est son histoire.

Animorphs est une série de livres pour enfants de K. A. Applegate sur un groupe d’adolescents qui apprennent l’existence d’une race extraterrestre parasite, les « Yirks », qui s’empare secrètement de la terre et acquièrent simultanément la capacité de se « transformer » à partir d’une autre race extraterrestre, les Andalites, qui n’aiment pas les Yirks.

Animorphs, de très sombres « livres pour enfant »

Le morphing est la capacité de se transformer en n’importe quelle créature que vous touchez, mais pour une durée maximale de deux heures à la fois. Les membres du groupe, les Animorphs, deviennent des guérilleros (et des gorilles) qui résistent à l’invasion des Yirks.

Écrits par K.Applegate et Michael Grant, les lecteurs ont eu droit à une série de 54 livres et quelques spin-off ! pour un succès phénoménal : plus de 35 millions de livres vendus. De quoi rendre les aventures de Jake, Cassie, Marco, Rachel ainsi que Tobias encore plus palpitantes. Au cours de leurs aventures, nos amis bénéficieront de l’aide d’un autre alien, Ax.

Une des choses les plus aimées dans les Animorphs, c’est que même si tout le monde pense qu’ils sont pour les petits enfants, ils sont incroyablement sombres. De plus, comme ils ont l’air vulgaires, aucun adulte ne les lira pour vous dire que vous ne devriez pas l’être. Publiés par Scholastic aux États-Unis, les livres ont rencontré un vif succès.