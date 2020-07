Les «  animaux nocturnes  » disparaissent de Telecinco après les six versements convenus

‘Nocturnal Animals ‘dit au revoir à lundi matin à Telecinco. L’émission présentée par Cristina Tárrega est en ondes depuis six semaines, les mêmes programmes qui avaient été convenus avec le réseau, mais ne reviendront pas sauf surprise. La clinique ferme ses portes avec une moyenne de 7,8% de part et 328 000 spectateurs.

Cristina Tárrega dit au revoir aux « animaux nocturnes »

L’espace Tárrega, qui est revenu sur le Strip de fin de soirée des années après son fameux « Territory Comanche » sur Telemadrid, n’était plus diffusé le lundi 27 juillet. Comme l’ont confirmé les sources de Mediaset à FormulaTV, exactement six livraisons ont été convenues, donc ce n’est pas strictement une annulation. La possibilité de reprendre le programme la saison prochaine n’est pas non plus exclue.

«Night Animals» a été créé le 15 juin devant une part de 7% et 366 000 téléspectateurs. Au cours de ses trois premières semaines, il a concouru contre les derniers programmes de «MasterChef», ce qui a gêné ses débuts. Avec curiosité, Il a atteint son apogée – pas tant de spectateurs – le jour de ses adieux: le 20 juillet, il a rassemblé 10,2% et 345000 followers.

Visages connus

Les six épisodes de «Nocturnal Animals» ont été monopolisés par les visages bien connus de Mediaset, qui a attiré les critiques de nombreux téléspectateurs. Depuis sa création, le programme a fait appel à Alejandra Rubio et Suso Álvarez en tant que collaborateurs de cette clinique sentimentale, de travail et sexuelle particulière., selon chaque cas. Kiko Matamoros, Ylenia et José Antonio Avilés ont également accompagné Tárrega dans cette aventure brève mais intense à l’aube.