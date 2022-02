Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore s’affiche en grand avec ses 18 personnages nouveaux et anciens

Warner Bros. dévoile les nouvelles affiches des Animaux Fantastiques 3 qui mettent en scène les nouveaux et les anciens personnages de Harry Potter. Le troisième volet de la franchise Harry Potter se déroule dans les années 1930 et explore les événements qui ont conduit à l’implication du monde des sorciers dans la Seconde Guerre mondiale, alors que le pouvoir de Gellert Grindelwald continue de croître rapidement. Pour tenter de rétablir la paix, Albus Dumbledore constitue une équipe de confiance dirigée par Newt Scamander afin de mettre un terme à la campagne de Grindelwald, mais il doit également faire face à sa décision de rester à l’écart.

Eddie Redmayne et Jude Law sont de retour pour diriger le casting de Fantastic Beasts : Les secrets de Dumbledore dans le rôle de Newt et du professeur titulaire de Poudlard, aux côtés d’Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams et Katherine Waterston. Ce troisième volet marque également l’introduction dans la franchise de Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald, qui succède à Johnny Depp après avoir été prié de se retirer en raison de son procès contre son ex-femme Amber Heard. Après de multiples retards liés à la pandémie et la refonte du casting, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est maintenant prêt à sortir en salles en avril.

Avant l’arrivée de la nouvelle bande-annonce cette semaine, le compte Twitter officiel du monde des sorciers a dévoilé une collection de nouveaux films Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Les nouvelles illustrations mettent en avant les nouveaux et les anciens personnages de Harry Potter, notamment : Newt d’Eddie Redmayne, Albus de Jude Law, Bunty de Victoria Yeates, Yusuf de William Nadylam, Theseus de Callum Turner, Lally de Jessica Williams, Jacob de Dan Fogler, Aberforth de Richard Coyle, Pickett et Teddy, les animaux de compagnie magiques de Newt, Grindelwald de Mads Mikkelsen, Credence d’Ezra Miller, Queenie d’Alison Sudol, Vinda de Poppy Corby-Tuech, Helmut d’Aleksandr Kusnetzov, Anton Vogel d’Oliver Mascucci, Vicência Santos de Maria Fernanda Cândido et Liu Tao de Dave Wong. Découvrez les nouvelles affiches ci-dessous :

Pour ceux qui sont tombés amoureux de la franchise préquelle à ses deux premiers films, les nouvelles affiches de Fantastic Beasts : Les Secrets de Dumbledore devraient être une révélation excitante. Les nouvelles illustrations rappellent également où la ligne a été tracée et qui se trouve de part et d’autre de celle-ci, à savoir la Queenie d’Alison Sudol, qui a choisi de laisser derrière elle sa sœur Tina et son amant Jacob après avoir été convaincue par Grindelwald qu’il pouvait réaliser son rêve d’épouser Jacob. Il est intéressant de noter que la collection de nouveaux posters de personnages ne comporte pas celui de la Tina de Katherine Waterston, dont le retour dans le film est confirmé.

Comme pour l’affiche précédente du film, les nouveaux posters de Fantastic Beasts : Les Secrets de Dumbledore voit les deux parties du monde des sorciers prendre subtilement la forme d’un phénix. Dans les romans de J.K. Rowling, le Patronus de Dumbledore était un phénix, tandis que le futur directeur de Poudlard avait également un animal de compagnie nommé Fawkes. Étant donné que le nouveau film mettra davantage l’accent sur l’incarnation du personnage par Law, il est compréhensible que le phénix ait servi d’imagerie récurrente pour son marketing. L’attente du film est presque terminée puisque Fantastic Beasts : Les Secrets de Dumbledore sortira en salles le 15 avril.