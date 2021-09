Les Animaux Fantastiques 3 : le titre officiel enfin dévoilé et c’est …

Après avoir obtenu une nouvelle date de sortie, le film Les Animaux Fantastiques 3 s’appellera officiellement Les Secrets de Dumbledore. L’histoire d’Harry Potter a pris fin, mais son monde continue de vivre dans la série préquelle Les Animaux Fantastiques. Ce qui a commencé en 2016 comme un film sur le magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) chassant des créatures fantastiques sur New York est devenu un récit épique de la première grande guerre des sorciers. Les Animaux Fantastiques 3 devait arriver au cinéma cet automne, mais des changements majeurs dans le casting et des problèmes de production causés par la pandémie de coronavirus l’ont repoussé à 2022.

Les Animaux Fantastiques 3 devrait reprendre le film Les Crimes de Grindelwald, sorti en 2018, qui a vu le sorcier noir Gellert Grindelwald gagner des adeptes et rallier à lui le puissant Credence Barebone (Ezra Miller). Comme toute la franchise Les Animaux Fantastiques mène à la fameuse bataille de Grindelwald contre Albus Dumbledore (Jude Law), le troisième film devrait jeter les bases de ce conflit. Le troisième film est d’autant plus remarquable qu’il verra les débuts de Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald. Il succède à Johnny Depp, qui a été contraint de se retirer à l’automne dernier.

Suite à l’annonce de la sortie du film Les Animaux Fantastiques 3 lors du week-end de Pâques 2022, Warner Bros. a annoncé le titre officiel du film : Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. La société a également partagé le logo du film, que vous pouvez voir ci-dessous. Les fans aux yeux d’aigle pourront repérer une baguette gravée dans le “D” du nom de Dumbledore. La Baguette des Anciens, peut-être ?

Avec ce titre, il est clair que Les Animaux Fantastiques 3 reprend à son compte le rebondissement controversé des Crimes de Grindelwald. Le film de 2018 s’est terminé par la révélation que Credence est en fait un frère Dumbledore disparu depuis longtemps, nommé Aurelius. C’est un point de l’intrigue qui a pris de nombreux fans par surprise, puisque la série Harry Potter n’établit que trois frères et sœurs Dumbledore : Albus, Aberforth et la défunte Ariana. Le titre “Les secrets de Dumbledore” garantit que le film explorera le passé trouble d’Albus et pourrait également évoquer ce qui est arrivé à Ariana.

Les Secrets de Dumbledore laisse également entendre que la série Les Animaux Fantastiques s’éloigne encore plus de Newt. Il restera certainement un personnage principal de la franchise, mais à mesure que la bataille légendaire entre Dumbledore et Grindewald se rapproche, il pourrait passer au second plan. Il faut espérer que cela n’arrivera pas. Deux autres films sont prévus après Les Secrets de Dumbledore, et chacun d’eux doit couvrir une longue période de temps. Il se pourrait que ce volet se concentre autant sur Dumbledore parce que les autres reviendront sur Newt. Pour l’instant, tout n’est que spéculation, mais au moins, les fans ont maintenant une autre pièce clé du puzzle dans ce titre officiel.