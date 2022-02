Les Animaux Fantastiques 3 : face-à-face entre Dumbledore et Grindelwald dans la nouvelle bande-annonce

Comme promis, Warner Bros. dévoile le dernier trailer des Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore. Le Norbert Dragonneau d’Eddie Redmayne est de retour pour le troisième volet de la franchise Harry Potter. D’après le titre du film, le public peut s’attendre à ce qu’une grande partie de l’histoire du blockbuster soit centrée sur l’Albus Dumbledore de Jude Law et son conflit croissant avec Gellert Grindelwald, qui sera désormais joué par Mads Mikkelsen après que l’acteur d’Hannibal ait remplacé Johnny Depp dans le rôle.

Comme beaucoup, sinon tous les films hollywoodiens prévus pour ces dernières années, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a été considérablement retardé. La suite était censée sortir en novembre 2021 mais a été repoussée à avril 2022. Le réalisateur David Yates revient pour diriger le film après avoir supervisé le film Les Animaux fantastiques de 2016 et sa suite de 2018, Les crimes de Grindelwald. La créatrice controversée du monde des sorciers, J.K. Rowling, a coécrit le scénario avec Steve Kloves. Les détails de l’intrigue du film sont encore flous, mais il continuera à développer la relation complexe entre Dumbledore et Grindelwald. La superproduction, qui se déroule dans les années 1930, explorera l’implication du sorcier dans la Seconde Guerre mondiale.

Alors que la date de sortie approche, Warner Bros. intensifie ses efforts de marketing pour le film. Après avoir déployé une série de posters solos, mettant en avant chaque personnage important du film, une toute nouvelle édition de Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, qui sera probablement aussi le dernier, a été diffusé. La présence accrue du Dumbledore de Jude Law dans la nouvelle séquence semble confirmer que le personnage original de Harry Potter sera beaucoup plus important cette fois-ci.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore - Bande-Annonce Officielle 2 (VF)

Lire cette vidéo sur YouTube

Si les lecteurs des romans Harry Potter savent que Dumbledore et Grindelwald doivent finir par s’affronter pour que l’implication du monde des sorciers dans la Seconde Guerre mondiale prenne fin, la perspective d’un duel dans Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est quelque peu surprenante. Alors même que le méchant de la série commençait à rassembler son armée, Dumbledore, qui entretenait une relation étroite avec lui lorsqu’il était adolescent, a dû rester à l’écart en raison d’un pacte de sang qui les empêche de s’engager dans un conflit direct.

Ce pacte doit évidemment être supprimé à la fin du 5ème épisode des Animaux Fantastiques, mais Warner Bros. ayant encore au moins deux films dans la franchise avant de devoir le résoudre, le studio aurait pu garder cette bataille entre amis jusqu’au prochain film. Quoi qu’il en soit, les fans sont ravis de voir un extrait de l’affrontement tant attendu entre les deux personnages, mais ne vous attendez pas à un vainqueur incontestable. Il y a fort à parier que leur conflit sera étoffé dans les prochaines suites des Animaux Fantastiques.

Le film Les Animaux Fantastiques : Les Secrets of Dumbledore devait en fait sortir le 24 février, et Law en avait fait l’annonce dans une vidéo marketing. Cependant, il a été révélé tardivement que la vidéo ne serait pas diffusée comme prévu, mais aucune raison n’a été donnée. Il devrait sortir le 13 avril 2022 en salle en France. Cela dit, à un mois et demi de la sortie en salles, attendez-vous à ce que d’autres supports promotionnels sortent en préparation de la suite du film.