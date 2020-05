Les Anges 7 : Thibault, Shana, Eddy, Somayeh et les autres, que sont-ils devenus ?

NRJ12 a fait une petite rétrospective sur les stars des Anges 7. Certains candidats continuent la télé-réalité, d’autres ont préféré se retirer de l’écran. Que sont devenus tous les participants à l’émission ?

Depuis la diffusion de la première saison, l’émission de télé-réalité Les Anges 7 cartonne toujours autant sur NRJ12. Certains événements ont particulièrement marqué l’histoire des Anges de cette saison. Il en est de même pour les candidats. Certains d’entre eux ont su se démarquer et sont devenus emblématiques. L’émission les a aidés à élargir leurs réseaux professionnels et à démarrer leur carrière. D’autres participants ont décidé de s’éclipser du petit écran et de tracer des chemins différents.

Le lundi 25 mai 2020, NRJ12 a diffusé quelques séquences de l’aventure des Anges 7. Une diffusion qui n’a pas laissé les candidats et les fans des Anges indifférents. La séquence s’est focalisée sur les participants qui ont su sortir du lot lors de cette saison. NRJ12 a alors ressassé l’histoire de Shanna et de Thibault Garcia ainsi que les aventures de Raphaël Pépin, de Nathalie, d’Amélie Neten et bien d’autres encore. Il faut reconnaître que depuis, ils ont bien évolué. Retour sur les Anges 7.

Les candidats aux Anges 7 qui sont dans les rangs des célébrités

Comme la plupart des émissions télé-réalité, Les Anges 7 a changé la vie de beaucoup de jeunes. Particulièrement pour ceux qui ont participé à cette saison, nombreux sont encore très suivis, que ce soit sur le petit écran ou sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, bon nombre d’entre eux profitent de l’influence des réseaux sociaux pour se faire un nom et continuer à vivre dans la peau d’une star.

Le couple phare de la saison 7 des Anges, Thibault et Shana, n’est plus ensemble. D’ailleurs, la rediffusion de leur mariage sur la chaîne NRJ12 n’a pas vraiment plu à Thibault. Ce dernier s’est senti dégoûté de revoir la vidéo, une réaction qui a déçu son ex. Cette dernière n’a pas hésité à lui répondre via une vidéo.

Pour info, après Les Anges 7, Shana a continué la télé-réalité en enchaînant son aventure dans La Villa des cœurs brisés. Elle n’oublie pas non plus sa passion, la musique. Actuellement, elle est également une grande influenceuse sur les réseaux sociaux. Il est clair qu’elle se focalise vraiment sur sa carrière.

De son côté, Thibault profite d’une belle vie de famille auprès de Jessica Thivenin et du petit Maylone.

Si vous étiez fan du candidat emblématique des Anges 7, vous pouvez vous réjouir. Il revient sur le petit écran avec les Anges 12. Certes, il voulait devenir danseur professionnel. Cependant, il n’a pas pu s’empêcher de donner une réponse positive à la production lorsque celle-ci lui a demandé de retourner à la télé. Il a dit : « Les Anges, c’est ma maison ». Son retour sur le petit écran est une véritable surprise pour les fans de l’émission. Par ailleurs, lui-même pense avoir un petit burn-out qui devrait s’estomper avec le temps.

Les candidats qui ont décidé d’arrêter la télé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Anges 7 (@anges_tv) le 23 Mai 2020 à 2 :48 PDT

Il faut comprendre que certains candidats à l’émission ont préféré changer de cap. Tel est le cas pour Somayeh. Même si elle est considérée comme l’ange invisible de la saison 7, elle a contribué au succès de cette aventure. Actuellement, cette passionnée de mode excelle dans son rôle d’influenceuse. Ce qui n’est pas étonnant étant donné qu’elle assure également en tant que modèle photo.

Vous vous souvenez Nathalie ? Elle aussi s’est trouvé un nouveau chemin. Très visible sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, elle a arrêté de participer à des émissions de télé-réalité.

Quant à Jon, ancien de Star Academy, il semble que lui aussi a trouvé son chemin. Vous devez vous rappeler qu’il voulait devenir chanteur. Il a atteint son but.

Il y a également Jessica. Elle s’est totalement éclipsée, parce que non seulement elle a arrêté la télé, mais elle n’est pas visible sur les réseaux sociaux comme tous les autres candidats. Pour Steven et Micha, ils ont également réussi dans un domaine tout à fait différent de la télé-réalité, c’est-à-dire la création vestimentaire. Ils ont aujourd’hui leur propre marque.