Les anciens réfugiés Alphonso Davies et Asmir Begovic jouent une collecte de fonds pour les jeux vidéo

Alphonso Davies, arrière du Bayern Munich, et le gardien de but de l’AC Milan Asmir Begovic ont tous deux trouvé le chemin du Canada à un jeune âge en tant que réfugiés avec leur famille.

Ils savent de première main le danger et l’incertitude auxquels trop de personnes sont confrontées.

« Je me suis retrouvé dans la situation deux fois dans ma vie où j’ai été réfugié, donc je sais à quel point ces moments peuvent être difficiles dans les meilleures circonstances », a déclaré Begovic dans une interview. « Maintenant, quand vous avez une pandémie mondiale et une crise mondiale, cela va rendre les choses encore plus difficiles. »

Samedi, les deux feront correspondre leurs compétences en football devant une console de jeu vidéo, en s’affrontant pour collecter des fonds de secours COVID-19 pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), une agence des Nations Unies avec le mandat de protéger et d’aider les réfugiés.

Begovic et Davies suivront leurs voyages personnels, jouant d’abord comme leur pays de naissance (Bosnie-Herzégovine contre Ghana), suivis des pays où ils vivent actuellement (Italie contre Allemagne).

Un troisième et dernier match opposera leurs clubs actuels, l’AC Milan et le Bayern Munich.

Begovic, 32 ans, dit qu’il est peut-être l’opprimé du jeu, décrivant ses compétences comme «très moyennes».

« J’ai vu des jours (de jeu) meilleurs à coup sûr. Je pense que c’était un peu plus mes jours plus jeunes. . « Mais je vais essayer et voir ce qui se passe. »

Davies, 19 ans, une star mondiale du football en devenir, est née dans un camp de réfugiés au Ghana de parents libériens. Il avait cinq ans lorsque sa famille est arrivée au Canada et s’est finalement installée à Edmonton. Onze ans plus tard, il a marqué son premier but pour le Canada et a signé avec le Bayern Munich en juillet 2018 des Whitecaps de Vancouver sur des frais de transfert de record alors en MLS.

« En tant qu’ancien réfugié moi-même, je suis très reconnaissant de l’aide que ma famille a reçue et des opportunités que cela m’a ouvertes et où cela m’a amené », a déclaré Davies dans un communiqué.

« En ce moment, plus de 70 millions de personnes dans le monde sont forcées de fuir leurs maisons. Ce sont des personnes qui, comme ma famille, ont fui le conflit pour se mettre en sécurité. Et maintenant, COVID-19 les met davantage en danger. J’espère que tandis que les gens assurent leur sécurité et celle de leur propre famille, ils peuvent également aider les réfugiés qui ont tout perdu. «

Le concours de samedi représente une réunion virtuelle pour deux.

« Je l’ai certainement vu jouer. Je sais quel talent spécial il est, bien sûr », a déclaré Begovic à propos de Davies. « Ce qu’il fait en ce moment est incroyable. »

Né en Yougoslavie en 1987, Begovic avait quatre ans lorsque sa famille a fui la Bosnie déchirée par la guerre. Après six ans en Allemagne, ils ont déménagé à Edmonton.

Enfant en Bosnie, il jouait au foot dans sa chambre car il était trop dangereux de s’aventurer dehors. Il plongeait sur son lit pour faire la sauvegarde, soit en frappant le ballon contre le mur, soit en jouant avec son grand-père.

Begovic est allé en Europe à 16 ans pour poursuivre sa carrière de footballeur. Il a joué pour le Canada chez les moins de 20 ans avant de représenter sa Bosnie-Herzégovine natale en tant qu’international senior.

Actuellement prêté à l’AC Milan par l’Angleterre à Bournemouth, Begovic a également joué au football de club avec RAA Louvieroise (Belgique), Chelsea, Ipswich Town, Macclesfield Town, Portsmouth, Stoke City et Yeovil Town (Angleterre) et Qarabag FK (Azerbaïdjan).

Begovic a rejoint l’AC Milan en prêt en janvier.

« Un rêve devenu réalité de rejoindre un club comme celui-ci. Malheureusement, tout a été touché par ce virus. J’espère que nous pourrons bientôt reprendre le travail. »

Le HCR note que même un petit don peut faire une énorme différence dans la protection des réfugiés contre COVID-19. Trois dollars peuvent acheter une barre de savon qui dure sept semaines, empêchant ainsi la propagation du virus.

Le livestream eFootball PES2020 commence samedi à 11 h HE. Il peut être suivi sur les plateformes suivantes:

Twitch: www.twitch.tv/unhcrtheunrefugeeagency

Mixeur: www.mixer.com/theunrefugeeagency

Twitter: www.twitter.com/Refugees

Internet: www.unhcr.org/livestream-pro-evo-soccer-davies-begovic