Les anciens directeurs de Storm dans un nouvel appel de la sanction du plafond salarial

L’ancien président de Storm, Rob Moodie, et l’ancien directeur Peter Maher doivent déposer une soumission auprès de l’administration actuelle de la LNR pour réexaminer le scandale du plafond salarial de Melbourne Storm, 10 ans après les faits.

le Sydney Morning Herald, rapporte que les anciens responsables de Storm prévoient de faire pression sur la LNR sur la sévérité des sanctions au milieu d’un avis juridique suggérant que la LNR n’a pas respecté ses propres règles.

The Storm ne nie pas avoir dépassé le plafond salarial, mais pense que l’ampleur de la sanction était extrême par rapport aux conséquences beaucoup plus légères des scandales de plafonnement salarial ultérieurs impliquant les anguilles et les requins.

Cameron Smith et Suliasi Vunivalu détiennent le trophée de premier ministre de la LNR. (Getty)

le Héraut rapporte que Moodie a été informé en 2018 que la LNR ne suivait pas ses propres protocoles concernant les violations, ce qui l’obligeait à transmettre les allégations dans un avis de violation et à donner au Storm cinq jours pour présenter des observations écrites.

Au lieu de cela, la tâche consistant à publier l’avis de violation, à inculper le club et à prononcer une sanction a été achevée en «un après-midi de travail», selon l’avocat sportif Darren Kane.

La nouvelle vient après que le grand Cameron Smith de Storm et l’ancien PDG de la LNR, David Gallop, aient échangé des coups sur le scandale du plafond salarial après que le skipper de Storm ait révélé sa frustration face à la façon dont la LNR a géré le drame dans son livre The Storm Within.

«Quand les gens me demandent avec qui je suis le plus en colère pour ce qui s’est passé, ils pensent généralement que je dirai (PDG) Brian Waldron mais ce n’est pas le cas … Ma colère est principalement dirigée contre la LNR pour les pénalités qu’elle a prononcées et la manière dont toute l’affaire a été réglée. Et pour cela, je blâme David Gallop », écrit-il.

David Gallop n’achète pas les réclamations de Smith. (AAP)

« En nous punissant avant d’entreprendre une enquête approfondie, Gallop a mis les joueurs dans une position dans laquelle ils n’auraient jamais dû se trouver. Il a permis aux médias de donner au public l’idée que nous avions connaissance de ce qui s’était passé. Nous avons été mis à sécher par le patron de le jeu. »

Dans une colonne de News Corp, Gallop a nié les allégations et a déclaré que les allégations étaient « tout à fait erronées », déclarant que la tempête faisait l’objet d’une enquête pendant une période prolongée.

Gallop a également écrit dans la chronique que «Moodie nous a spécifiquement demandé d’en finir et d’en finir».