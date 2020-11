Les anciens développeurs de Battlefield révèlent un nouveau jeu de tir à la troisième personne

in

Embark Studios, le studio de jeux basé à Stockholm et dirigé par l’ancien PDG de DICE Patrick Söderlund, a donné aux fans un aperçu de son processus de développement. Le studio a révélé son premier jeu, un jeu d’action gratuit se déroulant dans un avenir lointain, au début de 2019, mais il est resté silencieux depuis.

Quelques jours après avoir célébré le deuxième anniversaire du studio, Söderlund s’est adressé à Medium pour informer les fans de ce que l’équipe faisait. Embark s’est considérablement développé au cours de l’année écoulée, doublant presque la taille de son équipe à un peu moins de 200 personnes. S’adressant à l’éléphant dans la salle (plusieurs offres d’emploi pour les développeurs ayant une expérience de jeux FPS), Söderlund a annoncé un tout nouveau jeu de tir PVP en équipe. Embark a travaillé sur ce deuxième projet aux côtés du jeu free-to-play.

Le jeu d’action gratuit – qui n’a pas encore été nommé – a atteint le stade de la production. Embark a montré les premières captures en jeu de la dernière version. Nous savons maintenant que ce projet encore sans titre est en cours de réalisation dans Unreal Engine d’Epic, et il est très joli pour le moment. Il n’y a pas beaucoup de jeux gratuits qui ont l’air aussi bien en mouvement, c’est donc une perspective assez excitante.

Embark est en train de montrer son premier jeu à des personnes extérieures au studio pour «recueillir des commentaires et des idées». Nous avons également une mise à jour sur la plateforme de création de jeux du studio. Embark dit qu’il s’est concentré sur «jeter les bases de notre moteur et de notre plate-forme», mais n’a pas l’intention de montrer quoi que ce soit avant l’année prochaine.

Il est temps de faire le point sur où nous en sommes, sur quoi nous travaillons et où nous allons. Jetez un œil à ce dernier article de notre PDG et fondateur Patrick. (1/4) https://t.co/nedOVmq9jp pic.twitter.com/8myHTeaEfL – Embarquez (@EmbarkStudios) 12 novembre 2020

Avec de nouvelles offres d’emploi publiées tous les quelques mois, il semble que nous entendrons peut-être plus d’Embark le plus tôt possible. Si vous souhaitez mettre la main sur un excellent jeu de tir à la troisième personne gratuit dès maintenant, consultez notre liste des meilleurs jeux PC gratuits.