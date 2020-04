Les amis du casting vous y attendent pour l’enregistrement de HBO Max Reunion

S’il y a une doublure argentée dans WarnerMedia copains La réunion spéciale étant retardée et non disponible lors du lancement de HBO Max le 27 mai, c’est qu’elle donne aux fans une chance de faire partie de l’occasion mémorable tout en aidant certaines causes louables. La réunion se déroulera sur le stade 24 de la série originale du studio Warner Bros. à Burbank. Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer, ainsi que les créateurs de séries David Crane et Marta Kauffman. Le retour en arrière non scénarisé de la sitcom classique sera la première fois que l’ensemble du casting sera sur scène ensemble depuis plus de 15 ans.

Maintenant, c’est là que vous intervenez. Entre maintenant et le 8 mai (à 23 h 59 HE), vous pouvez vous diriger vers la page du Défi All-In pour « Celui où vous rencontrez l’ensemble des acteurs » des amis « . » Une fois sur place, vous pouvez déposer un don (bien qu’il y ait également une option pour entrer gratuitement) pour avoir la chance pour vous et cinq invités d’assister à l’enregistrement de la réunion. De plus, vous et vos invités prendrez un café avec le copains sur l’ensemble Central Perk et bénéficiez d’un accès VIP au copains Expérience sur le Warner Bros. Studio Tour. Les billets d’avion et l’hébergement à l’hôtel sont inclus, la date et l’heure exactes restant à déterminer. Si l’enregistrement ne comprend plus d’audience de studio en direct en raison des limitations du CDC, un plan alternatif sera fait avec le casting pour offrir une expérience différente en personne au gagnant. Toutes les sommes récoltées vont directement à Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen. et No Kid Hungry.

Avoir une connexion avec la série originale depuis ses débuts de développement pour ensuite se retrouver à travailler sur la série des années plus tard rend les droits et le tournage de la réunion encore plus spéciaux pour HBO Max CCO et TBS / TNT / truTV President Kevin Reilly: « Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé avec toute la bibliothèque Friends. J’ai pris conscience de copains alors qu’elle en était aux tout premiers stades de développement et qu’elle a ensuite eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et qu’elle a été ravie de la voir se développer avec les téléspectateurs génération après génération. Il s’inscrit dans une époque où les amis et le public se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux. » Ben Winston est sur le point de diriger et de produire aux côtés d’Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry, Schwimmer, Crane, Kauffman et Kevin Bright. Emma Conway et James Longman co-exécutera la production. Warner Bros.Uncripted & Alternative TV fait office de studio, avec Fulwell 73 Productions également attaché au projet.