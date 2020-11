Les améliorations du Battle Pass d’Apex Legends Saison 7 simplifieront la progression

Apex Legends La saison 7 est presque là, et la mise à jour apportera de nombreux changements à la bataille royale de Respawn. Alors que la nouvelle carte, Olympus et le brillant astrophysicien Horizon, sont les ajouts les plus remarquables, un passe de combat de l’Ascension remanié est tout aussi important.

Semblable aux autres saisons, le Battle Pass de la saison 7 d’Apex comprendra plus de 100 objets exclusifs, y compris des skins légendaires, des packs Apex, des Holo-sprays et plus encore. Cependant, cette fois, la passe de combat a subi des changements intéressants, visant à faire « progression plus rationalisée et enrichissante.«

Geoff Harrison, chef de produit senior sur Apex Legends, a partagé les détails des améliorations du système de défi dans la passe de combat de la saison sept.

Un système de progression de Battle Pass simplifié dans Apex Legends Saison 7

Depuis la création d’Apex Legends, la mise à niveau de la passe de combat exigeait de relever des défis hebdomadaires ou de rassembler des points de défi (CP) et de l’expérience (XP). Ce système cessera bientôt d’exister. Dans la saison 7: Ascension, la progression des passes de combat est révisée avec un tout nouveau système d’étoiles.

Les défis qui comptent pour la progression de la passe de bataille ne sont plus basés sur des points. Au lieu de CP, les défis attribueront désormais aux joueurs entre une et cinq étoiles, en fonction de leur difficulté. Chaque étoile est au 1 / 10ème d’un niveau, et chaque étoile remplit une fente sur le compteur d’étoiles.

Lorsqu’un joueur recueille 10 étoiles et que le compteur est plein, il obtient un niveau de passe de combat et le compteur se réinitialise. Cela signifie essentiellement que les étoiles remplissent les niveaux de passe de bataille maintenant, ce qui facilite beaucoup la visualisation de la progression partielle vers le niveau suivant.

Respawn a également ajouté des onglets au menu des défis dans le hall. Ce nouveau traqueur de défis affiche les défis triés dans des onglets de catégories tels que quotidien, hebdomadaire et événement. Il priorise les défis les plus proches de l’achèvement sur la liste. Par conséquent, décider des défis à relever devient très pratique.

En outre, les développeurs ont amélioré la fin du résumé du match pour mettre en évidence les informations clés du défi plus en évidence. Cela devrait permettre de comprendre beaucoup plus facilement comment chaque match contribue à améliorer la passe de combat.

Objectifs du défi restructurés et récompenses

Pendant ce temps, les objectifs de défi et les récompenses nouvellement introduits créent une expérience plus variée et plus enrichissante. Pour commencer, il n’y a plus de défis hebdomadaires récurrents. Au lieu de cela, Respawn a inclus ces récompenses dans les défis quotidiens remaniés.

Les joueurs peuvent toujours relever des défis hebdomadaires uniques à tout moment de la saison. Bien que similaires en termes d’objectifs et de récompenses, leur difficulté est désormais plus constante.

Pendant ce temps, les défis XP attribuent désormais aux joueurs une étoile pour chaque 10 000 XP gagnés. De plus, les bonus de passe de combat premium augmentent désormais la progression jusqu’à 50% en augmentant la quantité d’EXP comptée pour le défi. Les augmentations n’augmentent cependant pas les gains XP sous-jacents.

Conçu pour correspondre à la réputation d’Olympus, une utopie flottant dans les nuages, l’Ascension Battle Pass a pour thème la haute couture. Les joueurs peuvent améliorer leur passe pour débloquer des skins de légende comme Wraith’s High Class et Octane’s Fast Fashion et des visuels d’armes tels que Polished Perfection pour Prowler et Cutting Edge pour R-99. La saison 7 d’Apex Legends sera mise en ligne le 4 novembre, parallèlement aux débuts de Battle Royale sur Steam.

