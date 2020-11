Les alliés de Jeremy Corbyn ont «  envisagé de démissionner  » après sa suspension du Parti travailliste

Les alliés de Jeremy Corbyn au sein du parti travailliste ont envisagé de démissionner du parti en raison de sa suspension plus tôt cette semaine, a-t-on affirmé. la décision de retirer le fouet suite aux remarques de l’ancien chef sur l’antisémitisme.Plusieurs députés travaillistes qui s’étaient alignés sur M. Corbyn pendant son mandat de premier ministre ont signalé qu’ils pourraient démissionner du parti et siéger en tant que députés indépendants s’il n’est pas réintégré, M. «J’ai entendu des gens suggérer que si cela se traduisait par un changement continu de direction politique, alors peut-être qu’ils ne resteraient pas tout le mandat en tant que représentant du parti travailliste», a-t-il déclaré au Guardian. «Changement de direction politique» «J’ai entendu des députés dire que s’il s’agit d’une purge de la gauche et que les choses ne sont pas résolues et continuent dans la même direction, alors ils devraient vérifier leur conscience pour voir elle, ils pourraient rester en tant que députés travaillistes jusqu’à la fin de ce parlement. M. Lavery a ajouté qu’une telle décision serait un «désastre» pour les travaillistes, ajoutant que la seule façon de gagner une élection serait en tant que «parti uni». intervient alors que plusieurs alliés de M. Corbyn ont appelé à l’unité au sein du parti alors qu’ils renouvelaient leur appel à la réintégration de l’ancien chef travailliste.Les anciens ministres du cabinet fantôme Diane Abbott, John McDonnell et Richard Burgon ont plaidé après les retombées d’un accablant anti- Rapport sur le sémitisme de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme.Sir Keir Starmer s’est dit « déçu » par la réponse de M. Corbyn à un rapport accablant d’antisémitisme. (Getty) Sir Keir Starmer a précédemment insisté sur le fait qu’il n’y avait «aucune raison pour une guerre civile» et aurait organisé des pourparlers avec les alliés de M. Corbyn cette semaine. Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Il n’y a aucune raison pour une guerre civile, il n’y a aucune raison de se pencher vers l’intérieur, ce n’est pas ce que je veux. « Je veux unir le parti – c’est la base sur laquelle j’ai mené ma campagne à la direction, je veux unir le parti pour arrêter la faction. » a déclaré que M. Corbyn et son équipe «savaient exactement» qu’il avertirait que toute suggestion que le problème avait été exagéré pourrait conduire à l’expulsion. «Je suis profondément déçu de cette réponse de Jeremy Corbyn hier, notamment parce que je lui ai parlé la nuit. avant le rapport pour expliquer comment je comptais y faire face », a déclaré Sir Keir. La ministre des Affaires de l’ombre, Lucy Powell, a déclaré samedi qu’elle ne pensait pas que le Parti travailliste était« divisé »à la suite du rapport accablant sur l’antisémitisme. à propos de la suspension de M. Corbyn, elle a déclaré à BBC Breakfast: » J’espère que ces choses en interne au sein du Parti travailliste se résoudront d’elles-mêmes en temps voulu et je suis sûr qu’elles le feront. « Il y a maintenant une procédure régulière en cours. » Franchement, en tant que parti, nous avons le T-shirt sur la désunion. Nous avons vu comment cela se passe. « Je suis sûr qu’aucun de nous ne veut retourner à cette époque pour le Parti travailliste. » Je suis sûr que nous continuerons comme un parti uni à ce qui est un moment très critique pour notre pays et pour la vie et les moyens de subsistance des gens. »

Nordal Suspension Frost Un luminaire boule de glace. C'est comme une grosse boule de glace que se serait formée, goutte après goutte, tout au long de l'hiver. Son sommet est d'un blanc immaculé, tandis que sa base est en partie transparente. Avec Frost ? givre, en anglais ?, l'éditeur danois Nordal reprend cette « création »

Sanoflore Aqua merveilleuse peeling botanique régénrant Lotion anti ride certifié bio Formulé à partir d'extrait de Bourgeon de Hêtre et de totum de Mélisse Bio, l'Aqua merveilleuse est un peeling quotidien certifié Bio qui allie efficacité et douceur pour faire peau neuve. Jour après jour, il lisse et régénère la peau. Sa texture bi-phasée (eau et huile) apporte une double sensorialité au