Les AirTags d’Apple ne sont pas encore là, mais cette énorme vente Amazon sur les trackers Bluetooth Tile est

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas Les AirTags souvent répandus d’Apple, y compris leur prix et si oui ou non ils sortent en fait cette année, mais si vous ne souhaitez pas continuer à jouer au jeu d’attente pour un produit qui fait la une des journaux depuis plus de 12 mois maintenant, Amazon organise une rare vente de 24 heures seulement sur Tile les trackers Bluetooth aujourd’hui.

Si vous vous dépêchez, vous pouvez essentiellement économiser gros sur chaque modèle Tile, et bien qu’il soit évidemment trop tôt pour le savoir avec certitude, quelque chose nous dit qu’Apple n’a pas l’intention de faire correspondre ces offres de tueur de sitôt.

Nous parlons de 30% de réductions disponibles pour les unités Tile Pro solo, ainsi que pour les packs Mate 2, les packs de démarrage et les packs de performance, tandis qu’un pack de 4 autocollants de tuile peut être acheté pour une durée limitée à un énorme 38% de son Liste des prix. Ça commence à ressembler beaucoup Black Friday sur la plate-forme de commerce électronique la plus populaire au monde, et même si nous ne pouvons naturellement pas garantir que ces offres resteront invaincues à la fin de novembre, il serait assez insensé de ne pas appuyer sur la gâchette maintenant si vous êtes sur le marché pour un (ou plusieurs) de ces mauvais garçons.

Au cas où vous vous poseriez la question, le Tile Pro Amazon se vend actuellement 10,50 $ de moins que le prix habituel de 34,99 $ est bon pour garder une trace de tout, des clés à l’électronique, aux sacs à dos et aux bagages, offrant la meilleure portée de la marque (400 pieds) et « le plus fort ring « en plus d’une batterie remplaçable d’un an.

Pendant ce temps, le Tile Mate est spécialement conçu pour les clés, les sacs à dos et … les animaux de compagnie, rapportant 14,40 $ de moins que d’habitude dans un pack de deux pratiques avec la même batterie remplaçable d’un an que le Pro mais un anneau plus silencieux et une portée plus modeste de 200 pieds .

Si à la place vous voulez quelque chose de petit (comme dans, incroyablement petit) qui peut coller à une télécommande ou à un autre type d’appareil électronique et le localiser à 30 mètres de distance, vous devriez absolument opter pour un pack de 4 autocollants pour carreaux imperméables avec un intégré Batterie de 3 ans à 23 dollars de moins que son prix régulier de 59,99 $.

Enfin, il convient de souligner que le Tile Slim, compatible avec le portefeuille, n’est actuellement pas en vente seul, mais il peut être combiné avec votre choix de modèle Mate ou Pro avec une remise totale de 15 $ et 18 $ respectivement. Et oui, ce sont toutes les variantes 2020.