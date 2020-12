Les AirPods Pro d’Apple sont revenus à un prix irrésistible pour une durée limitée

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Si vous avez manqué des dizaines et des dizaines de super vendredi noir et Les offres du Cyber ​​Monday disponibles sur la plupart des gadgets les plus populaires au monde à travers le pays, vous savez probablement déjà que les meilleures offres de début de vacances ne reviendront probablement pas d’ici la fin de l’année.

Mais les AirPods Pro, par exemple, sont incroyablement à gagner au moment de la rédaction de cet article pour le bas prix de 189,99 $. Certes, ces mauvais garçons qui suppriment le bruit sont encore moins disponibles chez Amazon et Walmart prolongé les festivités du Black Friday 2020, mais les deux détaillants ont eu du mal à faire face à la demande galopante, le plus souvent répertoriant les meilleurs vrais écouteurs sans fil d’Apple comme en rupture de stock avant de mettre fin définitivement à leurs contrats meurtriers.

Au cas où vous vous poseriez la question, les AirPods Pro ne sont toujours pas disponibles directement auprès d’Amazon et de Walmart, même à leur prix normal de 250 $, tandis que Best Buy facture 219,99 $ la paire en ce moment. La cible peut en fait baisser de 20 dollars par rapport à celle-ci après une remise totale décente de 50 dollars, mais Woot prend facilement la couronne en ce qui concerne les offres post-Cyber ​​Monday AirPods Pro avec une réduction de prix de 60 dollars.

Bien qu’il s’agisse d’un e-commerçant principalement spécialisé dans la vente de produits reconditionnés à des prix imbattables, les unités AirPods Pro en vente ici pour une durée limitée sont neuves, inutilisées, non ouvertes et non endommagées. Ils sont également couverts par une garantie standard d’un an remplie par Apple lui-même, il n’y a donc vraiment aucune raison d’hésiter à confier votre entreprise à ce fournisseur très respecté d’Amazon.

Techniquement répertorié comme prévu pour se terminer le 4 décembre, ce nouvel accord impressionnant de Woot pourrait bien expirer beaucoup plus tôt si le détaillant en ligne venait à manquer de stock, tout comme sa société mère.

De loin les écouteurs sans fil haut de gamme les plus vendus au monde avec technologie d’annulation active du bruit sur le pont, le Les AirPods Pro sont actuellement confrontés à une concurrence plus rude que jamais de la part de Samsung Galaxy Buds Live.

Il est difficile de contester le rapport qualité / prix de ces chiots à 190 dollars, surtout si vous cherchez quelque chose à associer avec votre nouvel iPhone. L’intégration iOS sans faille, l’excellente qualité sonore, la conception confortable et l’autonomie décente de la batterie sont les principaux arguments de vente des AirPods Pro, en plus, bien sûr, de la fonctionnalité de suppression du bruit de pointe susmentionnée.