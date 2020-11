Les AirPods Pro d’Apple sont à leur prix le plus bas

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Non, ce n’est pas encore vendredi, et selon le moment où vous aurez la chance de lire ceci, votre dinde de Thanksgiving pourrait même être intacte alors que vous continuez à attendre que toute la famille se réunisse autour de la table pour votre festin traditionnel des fêtes.

Mais comme toujours, de nombreux les meilleures offres du Black Friday ont débuté tôt et, sans surprise, quelque chose d’aussi tendance que Les AirPods d’Apple, leaders du secteur, ne pouvaient pas attendre la dernière minute pour obtenir des remises sans précédent.

Curieusement, les non-Pro Les AirPod de deuxième génération ne sont pas aussi abordables que certains d’entre vous l’avaient peut-être anticipé, coûtant 40 $ et 50 $ de moins que d’habitude avec un boîtier de charge filaire et sans fil respectivement sur Amazon en ce moment. Mais alors que le géant du commerce électronique répertorie techniquement les AirPods Pro antibruit à seulement 50 $ de rabais sur leur prix régulier de 249 $ également, vous pouvez en fait économiser 29,01 $ de plus à la caisse au moment de la rédaction de cet article.

Cela correspond essentiellement L’accord Black Friday tueur de Walmart n’a été rendu disponible en ligne que plus tôt dans la journée, bien que ce détaillant en particulier semble déjà être à court de stocks, du moins pour le moment. Il y a évidemment une chance plus que décente que l’incroyablement bien évalué Les AirPods Pro seront également en rupture de stock sur Amazon avec leur énorme réduction de 80 $ d’ici peu, donc les chasseurs de bonnes affaires amateurs d’audio sans fil ne devraient pas perdre de temps et appuyer sur la gâchette dès que possible.

Cette réduction de prix met les écouteurs sans fil haut de gamme les plus vendus au monde au même niveau que le PDSF de la réduction du bruit de Samsung. Galaxy Buds Live, bien que ce dernier casque en forme de haricot soit également en vente actuellement à un rabais relativement modeste de 30 $.

En aucun cas les champions de la durée de vie de la batterie, car ils ne peuvent garder votre musique que pendant 4,5 heures avec une seule charge, les AirPods Pro prennent ce score d’endurance jusqu’à plus de 24 heures en tenant également compte de leur boîtier de charge sans fil fourni. Presque tout le reste de ces écouteurs minuscules est inégalé, de leur qualité sonore à leur connectivité Bluetooth, en passant par l’intégration iOS et, bien sûr, cette technologie de suppression active du bruit de pointe.