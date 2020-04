Les affrontements finaux de la saison 3 de Masked Singer se sont révélés très attrayants

Le succès de FOX Le chanteur masqué a sélectionné les six meilleurs candidats après avoir envoyé deux célébrités à la maison dans les confrontations. Alors que les masques préférés des fans s’affrontent, les téléspectateurs ont une idée de la façon dont le reste de cette compétition pourrait se jouer. Pour la plupart, la saison 3 a été juste dans ses licenciements. Il est intéressant de voir comment la hiérarchie des célébrités est nivelée. Même si nous identifions avec précision le talent caché, chaque candidat doit faire ses preuves. Les grandes performances sont appréciées par rapport aux grands noms.

Récapitulons les performances

La partie 1 a associé Night Angel avec Kangaroo et Turtle avec Astronaut. Bien que Night Angel ait livré sa performance vocale la plus faible jusqu’à présent, elle a quand même battu le Kangaroo hors clé. Pendant ce temps, Turtle et Astronaut sont restés face à face dans une bataille tout aussi divertissante. L’astronaute a facilement triomphé de Kangourou dans l’épreuve de force. Quant à la révélation décevante, Le chanteur masqué dit « Au revoir, au revoir, au revoir » à Jordyn Woods. Sa prétention à la gloire est d’être ex-amis du Kardashians après un scandale de tricherie. Il semble que le terme « célébrité » soit utilisé librement dans la série. Cette saison, il y avait des visages que je n’avais jamais vus auparavant, et je ne veux pas les revoir. D’un autre côté, il y a encore beaucoup de talent à voir.

Dans la partie 2, Frog a gardé la foule en mouvement, tandis que Kitty a démontré ses prouesses vocales. Rhino et Banana ont attiré nos cordes sensibles avec deux performances puissantes. La compétition est vraiment serrée cette saison. En fin de compte, les performances charismatiques de Frog continuent de gagner les électeurs et Rhino est un crooner indéniable avec une voix pour la radio country. Kitty a amené son jeu A au Showdown. Malheureusement, le choix peu attrayant de Banana n’a pas fait baisser la « Brick House » comme il l’espérait. Il n’y a pas de surprise à cette révélation de célébrité puisque nous l’avons vu venir depuis le début. Bret Michaels eu une course décente. Malheureusement, sa performance en confrontation a laissé une épine dans mon côté.

Les face-à-face mettaient en vedette quelques-uns des juges les plus réfléchis de la série jusqu’à présent. Yvette Nicole Brown est un fan vocal sur les médias sociaux et aime commenter les émissions de télévision. Son énergie est contagieuse et j’ai adoré regarder sa véritable excitation à chaque représentation. Sharon Osbourne est une huée. Elle travaille dans le domaine de la musique depuis des décennies, alors je fais confiance à ses connaissances. Elle a identifié Michaels sans hésitation. C’est gratifiant d’avoir quelqu’un d’aussi confiant et amusant sur le panneau. J’apprécie son opinion sur les autres juges.

Il est temps pour Tiff de prendre le chanteur masqué

Le Top Six s’est assez bien terminé: Astronaute, Tortue, Night Angel, Rhino, Frog, Kitty. Autre que Frog et Kitty, les téléspectateurs ont la plupart des concurrents chevillés depuis des semaines maintenant. L’astronaute sonne sans aucun doute exactement comme Hunter Hayes, Turtle est totalement Jesse McCartney, Night Angel doit être Kandi Burresset Rhino est très probablement Barry Zito. Étonnamment, Ken Jeong partagé quelques suppositions que j’ai faites plus tôt dans la saison. Après la dernière performance de Frog, il ne ressemble pas vraiment à Bow Wow ou Omarion. Mon intuition originale pourrait avoir raison. Grenouille pourrait être des comédiens Katt Williams ou Tommy Davidson. Les indices ont même commencé à correspondre au profil de Williams depuis qu’il faisait de la musique. Jeong et Osbourne partagent également mon intuition pour Kitty. C’est probablement un long plan, mais de nombreux indices indiquent Kate Bosworth.

Le succès de l’émission ne cesse de croître. FOX a même créé Après le masque donner aux candidats et aux juges une chance de partager leurs expériences. Comme tous les autres talk-shows pendant la quarantaine, nous voyons des célébrités faire des apparitions en toute sécurité à la maison. En fait, la quarantaine ajoute probablement à l’accessibilité des anciens candidats. Il sera intéressant de voir si des icônes évincées controversées reviendront pour des interviews. La saison 3 se maintient à l’approche de la finale. Je suis sûr qu’il y aura encore quelques surprises et quelques performances stellaires. Découvrez de nouveaux épisodes de FOX Le chanteur masqué Les mercredis à 20 h et tweet en direct avec moi (@TalkTVwTiffany) lors de la diffusion sur la côte ouest pour des réactions instantanées.

Le post The Face masquée de la saison 3 de Masked Singer s’est avéré tout à fait attrayant est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.