Les affiches Da Five Bloods arrivent avant la sortie de Netflix – / Film

Un nouveau Spike Lee Il vaut toujours la peine de s’emballer, mais en avoir un maintenant, à ce moment précis, semble essentiel. Le dernier de Lee, Da Five Bloods, sort Netflix la semaine prochaine, et avant cette sortie en streaming, plusieurs nouvelles affiches fantastiques ont trouvé leur chemin en ligne. Vous pouvez voir les affiches, avec quelques mots de Lee, ci-dessous.

«L’une des plus grandes critiques Faites le bon choixC’était que je n’avais pas répondu au racisme à la fin du film », a récemment déclaré Spike Lee au LA Times. «Et nous sommes ici en Amérique moderne, en Amérique pandémique et les villes sont en flammes. … Je viens d’être emmené avec Ahmaud Arbery, George Floyd, Breonna Taylor – je veux dire, c’est comme une saison ouverte. «

Le dernier de Lee, Da 5 Bloods, est décrit dans cette même interview comme « Thriller d’action à parts égales, comédie entre amis, leçon d’histoire et commentaire politique tranchant », avec Lee ajoutant: « C’est un joint de Spike Lee – vous le savez quand vous le voyez. C’est un gumbo. Ce sont les films que j’aime. Pourquoi quelque chose doit-il être juste une chose? Je ne mets pas ces menottes artistiques sur moi. «

Da 5 Bloods est «l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui retournent au Vietnam. À la recherche des restes de leur chef d’escouade déchu (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui, nos héros, rejoints par le fils concerné de Paul (Jonathan Majors), les forces de combat de l’homme et de la nature – tout en étant confrontés aux ravages durables de l’immoralité de La guerre du Vietnam. «

Avant la sortie du film la semaine prochaine sur Netflix, il y a plusieurs nouvelles affiches pour le film. La dernière, que vous pouvez voir ci-dessous, est conçue pour ressembler à une ancienne affiche de recrutement de l’armée. Lee l’a posté sur Twitter, écrivant: «Maintenant, notre combat est pour la justice sociale et trop de problèmes à énumérer à ce moment dans le temps et l’espace. DA 5 BLOODS est diffusé sur Netflix au cours de l’année Da de notre loi, le 12 juin 2020. YA-DIG? SHO-NUFF. Et Dat’s Da « BLACK LIVES MATTER », VÉRITÉ, RUTH «

Trois autres affiches peuvent être vues ci-dessous.

Parlant à Esquire, Lee a déclaré: «Je voulais faire un film où le concentrer était sur les soldats afro-américains. Parce que voici la clé: au moment de la guerre du Vietnam, la population afro-américaine représentait 10% des États-Unis d’Amérique. Pourtant, au plus fort de la guerre, nous étions un tiers des forces combattantes au Vietnam. Ces chiffres ne correspondent pas. J’ai vu la guerre du Vietnam à la télévision, les informations de six heures. Dieu merci, j’étais trop jeune pour être enrôlé. Mais j’étais assez vieux pour savoir ce qui se passait. Je suis né en ’57. Ces jeunes hommes, des garçons vraiment, ont été arrachés du lycée, envoyés en première ligne. C’est quelque chose que je voulais dépeindre dans le film. «

Da 5 Bloods arrive sur Netflix 12 Juin.

