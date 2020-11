Les adresses du patch 1.16 de Ghost of Tsushima résolvent les problèmes dans les légendes

Sucker Punch Productions continue de s’améliorer Fantôme des légendes de Tsushima expérience. La dernière mise à jour du jeu, le patch 1.16, est maintenant en ligne et résout quelques problèmes liés à Resolve. Plus particulièrement, les joueurs remarqueront que les gains de résolution ont été ajustés. En plus, Fantôme de Tsushima Le dernier patch aborde quelques problèmes avec les avantages de résolution de gain.

Le studio a partagé les détails de la mise à jour 1.16 dans le post Twitter suivant aux premières heures de ce matin:

Patch 1.16 pour #GhostOfTsushima est maintenant en ligne. Ce patch apporte des ajustements aux gains de résolution dans Ghost of Tsushima: Legends et corrige un problème avec les avantages de gain de résolution en mêlée et à distance. Des améliorations à divers bogues et corrections de crash de Legends sont également incluses. – Ghost of Tsushima Legends Raid DISPONIBLE! (@SuckerPunchProd) 19 novembre 2020

Fantôme de Tsushima: Légendes est un mode en ligne gratuit que Sucker Punch a publié le mois dernier. Les joueurs peuvent plonger et profiter à la fois du contenu de l’histoire et du pur plaisir en coopération. Un Raid, «The Tale of Iyo», a été mis en ligne à la fin du mois dernier, donnant aux fans une autre raison de revenir dans le monde vibrant du titre.

Depuis son lancement en juillet, Fantôme de Tsushima n’a été rien de moins qu’une aubaine pour Sucker Punch et Sony. Le titre s’est vendu jusqu’à présent à cinq millions d’unités dans le monde. Et c’est en place pour sept nominations aux Game Awards de cette année, qui seront diffusés le 10 décembre.

Fantôme de Tsushima est maintenant disponible pour la PlayStation 4. Grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs peuvent également profiter de l’aventure sur PlayStation 5, ainsi que de nouvelles cloches et sifflets, comme la possibilité de jouer à 60 images par seconde.

[Source: Sucker Punch Productions on Twitter]