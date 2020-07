Les adolescents qui résistent aux stéréotypes de genre réussissent mieux dans leurs GCSE, selon une étude de l’Université de Cambridge

Les adolescents qui résistent aux stéréotypes de genre traditionnels semblent mieux réussir dans leurs GCSE, ont déclaré des chercheurs de l’Université de Cambridge, qui ont examiné les résultats en anglais et en mathématiques de près de 600 candidats au GCSE dans quatre écoles en Angleterre. tandis que les garçons étaient légèrement meilleurs en mathématiques.La lettre d’information i a coupé le bruit Les filles ont globalement surpassé les garçons, correspondant à un modèle général familier dans de nombreux pays occidentaux.L’identité de genre L’étude a demandé aux élèves de remplir des questionnaires qui mesuraient dans quelle mesure ils se conformaient à certaines «normes» de genre. Les universitaires ont déclaré que ceux-ci étaient tirés de deux échelles largement utilisées qui identifient les caractéristiques que les habitants des pays occidentaux considèrent comme »Masculin ou féminin. Les traits supposés« masculins »incluaient l’agressivité et la prise de risque, tandis que Les «féminines» incluaient un intérêt pour l’apparence, le souci des relations et un penchant pour la domesticité. En savoir plus Les stéréotypes de genre des enfants révélés par les voix qu’ils utilisent lorsqu’ils imitent différents emplois. a surpassé tous les autres élèves. Le Dr Junlin Yu, chercheur à la Faculté d’éducation de l’Université de Cambridge, a déclaré: «Il y a eu beaucoup de préoccupations justifiées au sujet du faible niveau scolaire chez les garçons, mais nous devons vraiment cesser de regarder les moyennes, et demandez quels groupes spécifiques de garçons et de filles prennent du retard. Ces résultats suggèrent qu’une partie de la réponse est liée à la manière dont les élèves «font» le genre à l’école. »Le Dr Yu a ajouté:« Les enseignants et les parents peuvent aider en encourageant les élèves à sentir qu’ils ne seront pas ridiculisés ou marginalisés s’ils ne le font pas. conforme aux rôles traditionnels des sexes. »L’étude recommande que les efforts visant à réduire l’écart entre les sexes en matière de réussite soient moins axés sur« les filles par rapport aux garçons »que sur les profils de genre nuancés. La recherche apparaît dans le Journal of Youth and Adolescence.

Alfaliquid Ice Rocket - Alfaliquid- Genre : 10 ml- Genre : 10 ml Le e-liquide Ice Rocket Alfaliquid est un liquide mentholé aux saveurs intenses mêlant menthe verte, menthe givrée et menthol. Il est fabriqué dans une usine implantée dans l'Est de la France. La marque Alfaliquid propose cinq gammes uniques de produits afin que vous puissiez choisir ce qui vous va le mieux.

Alfaliquid Anis - Alfaliquid- Genre : 10 ml- Genre : 10 ml Le e-liquide Alfaliquid est 100 % français !Vapé seul ou en mélange, le e-liquide Anis Alfaliquid reste un véritable délice ! Il est fabriqué dans une usine implantée dans l'Est de la France. La marque Alfaliquid propose cinq gammes uniques de produits afin que vous puissiez choisir ce qui vous va le mieux.

Savourea Vanille - Savourea- Genre : 10 ml- Genre : 10 ml Le e-liquide Savourea est 100 % français !Le e-liquide Vanille Savourea promet une belle sensation de douceur sucrée. La vanille est une espèce d'orchidée originaire du Mexique, fleur du vanillier. Le vanillier se développe sous forme de lianes qui s'accrochent aux arbres ou au supports environnants par leurs