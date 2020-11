Les admissions à l’université doivent être prises en compte, les étudiants recevant des offres en fonction de leurs notes finales

Les étudiants en Angleterre ne pourraient recevoir des offres universitaires qu’après avoir obtenu leurs notes finales, a confirmé le gouvernement, dans un bouleversement radical du système d’admission à l’université. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que le gouvernement se consulterait sur les propositions visant à «supprimer l’iniquité» à laquelle certains groupes sont actuellement confrontés en raison de notes prédéfinies inexactes. Bulletin d’information sur l’éducation: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale. leurs résultats de niveau A en août, alors qu’actuellement les élèves de sixième doivent postuler sur la base des notes prévues, ne sélectionnant que deux établissements avant leurs résultats réels. Les données de l’UCAS pour 2019 montrent que 79% des jeunes de 18 ans au Royaume-Uni acceptés à l’université avec au moins 3 niveaux A ont vu leurs notes surestimées, alors que 8% étaient sous-estimées. travaillent contre des candidats très performants issus de milieux défavorisés dont les notes sont plus susceptibles d’être sous-estimées, avec des recherches de l’Institut d’éducation de l’UCL montrant que près d’un quart des candidats à haut potentiel issus de ménages à faible revenu ont vu leurs résultats sous-estimés entre 2013 et 2015. Les réformes du système ont été discutées pendant des décennies, mais les précédentes tentatives de changement se sont heurtées à l’opposition des écoles et des universités. Limiter les aspirations des étudiants Les étudiants de sixième forme protestent contre le déclassement des résultats de niveau A le 14 août 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo: John Phillips / Getty Images) M. Williamson a déclaré: «Nous devrions célébrer le fait que nous voyons un nombre record d’étudiants défavorisés aller à l’université, mais le système d’admission actuel laisse tomber les élèves les plus brillants des milieux les plus défavorisés. En utilisant les notes prévues, cela limite les aspirations des élèves avant qu’ils ne sachent ce qu’ils peuvent accomplir. «Nous devons explorer comment changer un système qui engendre une faible aspiration et l’injustice. C’est pourquoi nous explorons la meilleure façon de transformer le processus d’admission en un processus qui puisse propulser les jeunes vers les opportunités les plus prometteuses pour eux dans l’enseignement supérieur. »Les étudiants défavorisés sont plus susceptibles de« sous-concilier »et de suivre des cours inférieurs à leurs que leurs pairs favorisés – et ces étudiants sont alors plus susceptibles d’abandonner leurs études universitaires, d’obtenir un diplôme de classe inférieure et de gagner moins en emploi.Un système avec des offres faites après que les étudiants ont reçu des résultats pourrait arrêter l’utilisation d’offres inconditionnelles, ce qui peuvent voir les étudiants encouragés à accepter une offre qui peut ne pas être dans leur meilleur intérêt, les laissant non préparés pour les études universitaires.Plus juste que le système actuel Les étudiants tiennent des pancartes alors qu’ils manifestent devant le ministère de l’Éducation du centre de Londres le 14 août 2020 pour protester. contre la dégradation des résultats de niveau A (Photo: TOLGA AKMEN / AFP via Getty Images) Les groupes du secteur de l’éducation, y compris l’UCAS et les associations caritatives de mobilité sociale comme Sutton Trust, ont souligné les avantages de passer aux admissions post-qualification. Au moins deux dispositifs sont en cours de discussion: le premier est pour les élèves de sixième de recevoir des offres après leurs résultats de niveau A ou BTec, le second pour eux de postuler à l’université après leurs résultats, ce qui serait plus disruptif.Clare Marchant, directeur général de l’UCAS, a déclaré: «Nous soutenons le gouvernement qui envisage sérieusement de réformer le calendrier des admissions, ce que nous avons fait ces derniers mois avec les universités, les collèges, les étudiants et les écoles.» Universities UK (UUK), qui représente l’université dirigeants, soutient également les offres de post-qualification et lance une consultation plus large.Le gouvernement cherchera à présenter des propositions de consultation dans les mois à venir, en invitant les écoles, les collèges et les universités à faire connaître les intérêts des étudiants, M. Williamson désireux de voir la question abordée avant les prochaines élections en 2024. Lee Elliot Major OBE, professeur de mobilité sociale à l’Université d’Exeter, a déclaré: «Candidature à l’université avec actua l Les notes de niveau A sont une réforme qui améliorerait la mobilité sociale car elle éliminerait les barrières, des mauvais conseils aux faibles attentes, qui pendant trop longtemps ont entravé les perspectives des étudiants les plus pauvres.

