Les administrateurs devraient-ils obtenir un appel pour les tomates pourries après 10 ans? – / Film

Au cours des dix ou quinze dernières années, Rotten Tomatoes a renforcé sa puissance et est devenu l’un des principaux arbitres de la qualité d’un film pour des millions de personnes à travers le monde. La partition Rotten Tomatoes d’un film suit un film en ligne, souvent présentée à côté d’un titre et donnant aux téléspectateurs potentiels une dernière chose à penser avant de cliquer sur « jouer ».

Courir de peur réalisateur Wayne Kramer pense que ça craint. Il a donc présenté une proposition visant à changer la façon dont les choses fonctionnent, suggérant qu’après la sortie d’un film pendant dix ans, les cinéastes devraient avoir la possibilité de lancer un appel à Rotten Tomatoes et de revoir leurs films avec une nouvelle note.



Wayne Kramer a un plan d’appel pour les tomates pourries

JoBlo nous a signalé une publication sur Facebook de l’écrivain / réalisateur Wayne Kramer, dont les films incluent The Cooler, Pawn Shop Chronicles, et le terrible-mais-undereen Paul Walker néo-noir Courir de peur, qui est sorti en 2006. Dans ce document, Kramer présente une proposition qui réduirait la puissance que possède actuellement une partition Rotten Tomatoes en introduisant une partition d’accompagnement pour les films de plus de dix ans.

Voici le texte de son article, que j’ai modifié uniquement pour corriger les fautes d’orthographe et supprimer les majuscules excessives.

« Voici une idée pour Rotten Tomatoes », écrit-il. «Permettre aux cinéastes de faire appel sur leur score RT pour un film qui a plus de dix ans et qui marque actuellement plus de 6,5 sur IMDB. Il faut une décennie (ou plus!) Pour connaître l’impact réel d’un film et je suis sûr que bon nombre de critiques pourraient s’inverser au bout de dix ans. J’ai entendu plusieurs critiques qui estiment qu’ils se sont trompés Courir de peur et pourrait l’envisager différemment aujourd’hui. Malheureusement, leur partition originale est toujours enchaînée au film sur RT – et chaque cinéaste sait qu’une partition RT « pourrie » est portée par un film (et le cinéaste) comme une lettre écarlate.

«Le score de Rotten Tomatoes est visible sur la plupart des sites de streaming juste à côté du titre d’un film et personnellement, je trouve cela insultant. Je n’ai jamais été fan de Rotten Tomatoes. Je suis fermement convaincu que le site a contribué à atténuer la critique des films – et, finalement, les films eux-mêmes. Quand un film est jugé comme un gladiateur dans le ring avec l’empereur lui donnant un pouce en l’air très noir et blanc, aggravé par la mentalité de troupeau des critiques occasionnels – qui, croyez-moi, est une chose réelle – alors toutes les nuances impliquées en passant en revue sort par la fenêtre.

« Scarface obtient un 81 sur le Tomatometer aujourd’hui – mais c’est une revue complètement révisionniste. Scarface a été battu par la critique lors de sa sortie initiale en 1983. Un film que je considère comme l’un des meilleurs films d’action / crime de tous les temps, Tony Scott’s Homme en feu (2004), est noté un dérisoire 34 pour cent sur RT avec un 7,7 sur IMDB. COMMENT CETTE BAISE PEUT-ELLE ÊTRE POSSIBLE? Homme en feu est un chef-d’œuvre extraordinaire, là-haut avec Michael Mann Chaleur, et ne méritant aucunement un score pourri sur RT. Mon propre film, Courir de peur – le plus populaire de mes films et évalué 7,4 sur IMDB – taux pourris sur RT avec un score de 41 pour cent. Antoine Fuqua sous-estimé Brooklyn’s Finest (2009) est un autre candidat: 6,7 sur IMDB et 44 pour cent sur RT. J’ajouterai également un autre Fuqua sous-évalué: Les Larmes du soleil. 6,6 sur IMDB, 33 pour cent sur RT. Je suis sûr que je peux trouver de nombreux autres exemples …

« Je ne plaisante pas. Si quelqu’un a accès aux cadres de Rotten Tomatoes, veuillez leur faire parvenir ma proposition. Je suis sûr que des centaines de cinéastes se connecteraient – ainsi que plus de quelques critiques. On peut l’appeler TOMATES POURries en appel. Tout comme une note erronée NC-17 pourrait être changée en R ou R en PG-13 en appel auprès de la MPAA, je crois que RT peut – et devrait! – réévaluer certains films qui ont fait leurs preuves auprès du public après une décennie de mépris sur RT. »

Ce plan fonctionnerait-il?

En théorie, l’idée de Kramer est assez bonne. (Supprimez simplement la composante de notation IMDb – laissez n’importe quel film obtenir une critique de dix ans, je dis!) Je suis entièrement d’accord que le public ne devrait pas considérer Rotten Tomatoes comme un décideur ultime. C’est une collection de critiques qui se résume à un certain nombre, mais je dois penser que la plupart des publics regardent simplement ce nombre et font une évaluation sans réellement lire ces critiques et s’engager avec les nuances des points positifs et négatifs d’un film. Bien que la suggestion de Kramer ne changerait pas la façon dont le public interagit avec Rotten Tomatoes, elle ajouterait au moins une autre donnée à envisager tout en décidant s’ils devraient regarder quelque chose – et cette donnée pourrait fournir un énorme avantage aux films qui étaient en avance sur leur temps.

Mais dans la pratique, je ne sais pas comment cela fonctionnerait. Lorsque la période de dix ans passe pour un film particulier, que se passe-t-il exactement? Le réalisateur s’adresse à Rotten Tomatoes pour un appel… et puis quoi? Rotten Tomatoes s’adresse individuellement à chaque critique qui a fourni une note initiale pour ce film dix ans auparavant et leur demande de donner une autre photo au film? Je sais qu’il peut être facile de penser que les écrivains restent assis et regardent des films toute la journée, mais comme le paysage du journalisme a changé, les critiques de cinéma portent plus de chapeaux et sont plus occupés que jamais. Sans inciter les scénaristes à réévaluer ces films, j’ai du mal à voir comment cette tactique entraînera suffisamment de réponses pour justifier un changement de note. Mais j’adorerais que quelqu’un comprenne les défauts du plan de Kramer, car je suis un grand fan du sentiment qui le sous-tend.

Voici la bande-annonce de Courir de peur:

