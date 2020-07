Les adieux de Xabier Fortes aux «petits déjeuners TVE» après 26 ans à l’antenne: «Ça a été tout»

Après 26 ans à l’antenne, ‘Les petits déjeuners TVE ont diffusé ce vendredi son dernier programme sur La 1. Les informations reviendront le matin du réseau public en septembre, mais ce sera avec un autre nom et un autre format, comme expliqué Xabier Fortes dans lequel il dit également au revoir à cette bande après deux ans de commandement.

A partir de septembre, L’horaire de «Los Desayunos» sera intégré dans le nouveau strip du matin que Mónica López présentera, jusqu’à présent présentateur de ‘El tiempo’ dans ‘Telediario 2’. Quant à Fortes, le journaliste galicien présentera «La noche en 24 horas». Une expérience qui ne sera pas nouvelle pour lui, puisqu’il a déjà conduit le même espace lors de la saison 2011/12.

Le journaliste Carlos Elordi Cué a apprécié la pluralité et la liberté du programme, qui lors de ses adieux a eu un entretien avec l’ancien président Felipe González. « Il y a un fil conducteur que vous maintenez, et que TVE maintiendra sûrement dans les années à venir, qui est celui de la télévision publique. Suivez cet homme où qu’il soit et toute l’équipe derrière, ils travaillent pour faire un programme pluriel et gratuit« Le collaborateur a défendu.

« Beaucoup de gens font des films et croient que tout ici est préparé, pensait … », a laissé tomber le journaliste. Xabier Fortes en a profité pour envoyer un message à ceux qui ont critiqué son prétendu parti pris: « Quand je sors d’ici, est généralement qu’ils me donnent un ordre Pablo Iglesias et Pedro Sánchez en même temps, les deux m’envoient les entradillas. En ce moment, ils me disent quelque chose « , a ironisé le présentateur.

« Un autre nom, même rigueur »

Avant de céder la place à «La Mañana», Fortes a parlé au nom de toute l’équipe: «Cela fait tout après 26 ans à l’antenne, plus d’un quart de siècle, ce qui se dit bientôt. Bien que le format et la esprit de cet espace: l’information, l’interprétation et l’analyse de la politique seront les mêmes pour la prochaine saison, avec un nom différent et un autre décor, mais avec la même rigueur que toujours à la télévision publique « , a-t-il souligné.

Le présentateur a voulu rappeler à tous les réalisateurs et chauffeurs du programme, depuis sa première en 1994 avec Julio César Iglesias, lorsque le programme est passé de la radio à la télévision en tant que «Petits déjeuners de Radio 1», à Pepa Bueno, Sergio Martín, Ana Pastor et María Casado, entre autres. « À tous les techniciens et collaborateurs qui ont fait le grand, sans exception. À tous, merci. Et à vous, toujours », a-t-il ajouté avant de placer les téléspectateurs sur son nouveau calendrier. « En septembre, nous nous reverrons à d’autres moments, la nuit. Il a été un plaisir »

Une vidéo avec des images de la salle de presse et les meilleurs moments et interviews a clôturé «Los Breakfast», au moins jusqu’à nouvel ordre, tandis que a sonné la chanson « Rien n’allait mal« par Coti et Paulina Rubio.