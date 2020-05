Les acteurs de Ghostbusters Ramis et Moranis manqués dans l’au-delà, dit Murray

Ghostbusters: Afterlife sortira en mars prochain, et propose une réunion de la distribution originale du film de 1984. Eh bien, presque tous. Rick Moranis agit à peine plus et est très particulier sur les rôles qu’il joue. Il a déclaré publiquement qu’il pensait qu’il était « inutile » de revenir à nouveau sur Ghostbusters. L’autre qui ne sera pas là souffre le plus, et c’est Harold Ramis. Il est décédé en 2014 et sera le seul membre des quatre Busters originaux pas dans le film, bien que cela ne signifie pas qu’Egon ne jouera pas de rôle dans le film, comme le taquine Bill Murray dans une interview de The Ellen Show.

Ghostbusters: la vie après la mort ne sera plus la même

« Il nous manque deux personnes formidables. Rick Moranis nous manque, et Harold Ramis nous manque », a déclaré Murray sur Ellen sur le chat vidéo. « Et ils nous manquent énormément pour tant de raisons. Ils ont tellement participé à sa création et à son plaisir. Mais Harold est présenté dans l’histoire du film, donc ça va être très intéressant. » Cela peut être un parti pris personnel, mais sans Egon, rien de tout cela ne se sentira bien. Ramis était un élément essentiel de l’équipe, pas seulement devant la caméra, et était mon personnage préféré de Ghostbusters. Le fait qu’il ne soit pas là a également pris tout l’air du film de 2016, même s’ils lui ont rendu un bel hommage.

Je ne pense pas vraiment que Moranis compte autant, ce qui est important ici, c’est que les Fab Four soient impliqués. Même alors, qui sait combien ils seront ou devraient aussi être dans le film. Vous voulez que cette nouvelle génération établisse une connexion avec les nouveaux Ghostbusters comme nous l’avons tous fait dans les années 80. Espérons que le réalisateur Jason Reitman ait trouvé le bon équilibre.

