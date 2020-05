Les acheteurs de voitures Hyundai obtiendront une dispense de 3 EMI s’ils perdent leur emploi

Pour garantir la tranquillité d’esprit de leurs acheteurs, Hyundai a lancé le programme d’assurance EMI pour les propriétaires de voitures neuves. Voici comment ça fonctionne.

En ces temps d’incertitude, de nombreuses personnes travaillant dans des organisations privées craignent de perdre leur emploi. Bien qu’il y ait de lourdes réductions de salaire dans la plupart des organisations, les gens sont également mis à pied en raison de faibles revenus. Ce verrouillage a affecté l’économie de notre pays de façon drastique et son effet sera visible pendant quelques mois de plus.

Hyundai Motor India a maintenant annoncé son programme d’assurance EMI qui gardera ses acheteurs en toute tranquillité. Beaucoup de gens doivent avoir acheté ou achèteront leur voiture mais craignent de perdre leur emploi. Pas besoin de s’en inquiéter car Hyundai s’en occupera. Il s’agit d’un programme inédit qui ne manquera pas de bénéficier.

Si vous avez acheté votre voiture en mai 2020 et perdez votre emploi, Hyundai renoncera à vos 3 versements EMI. Vos EMI seront pris en charge par une couverture d’assurance. Ce programme est pour certaines voitures achetées en mai et applicable jusqu’à 1 an à compter de la vente / achat de la voiture. Cependant, ce programme exclut les trois premiers mois de la période.

Cela garantira que si leurs acheteurs perdent leur emploi en raison de problèmes financiers, de problèmes de santé ou de dissolution d’entreprises, ils sont sûrs de leurs voitures. Cependant, ce programme ne sera pas applicable sur des voitures comme Hyundai Creta, Tucson, Elantra et Kona EV. Pour les acheteurs du reste des modèles, ils peuvent bénéficier de ce programme dans les besoins les plus urgents.

Pendant ce temps, pour garantir la sécurité de leurs clients à la maison, Hyundai a commencé à acheter, réserver et d’autres services en ligne. Vous pouvez acheter n’importe quelle voiture Hyundai en ligne et même y effectuer le paiement. Le constructeur s’assurera que la voiture est nettoyée et désinfectée et livrée à votre porte.

Même si vous devez visiter le concessionnaire, les normes de distanciation sociale et de désinfection des meubles et des toilettes seront assurées. Vous pouvez également faire réserver votre entretien de voiture en ligne. Le concessionnaire lui-même peut soit organiser une prise en charge de la voiture, soit garantir la sécurité de votre visite.