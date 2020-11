Les acheteurs de maisons font appel à Rishi Sunak pour prolonger les vacances de droits de timbre au-delà de mars

Plus de 70 pour cent des acheteurs de maison souhaitent que le gouvernement britannique prolonge le congé du droit de timbre sur les achats de propriétés au-delà de la date limite du 31 mars, craignant de ne pas profiter de l’allégement fiscal populaire. veulent que le programme soit prolongé, un quart indiquant qu’ils arrêteront complètement leurs achats de propriété si le gouvernement n’agit pas.Le site de comparaison a déclaré que l’achat moyen d’une propriété prend 123 jours, ce qui signifie qu’il ne reste que 20 jours aux acheteurs pour trouver une propriété et soumettre un demande de prêt hypothécaire afin de finaliser leur achat à temps pour profiter de l’exonération. En juillet, le chancelier Rishi Sunak a annoncé un congé temporaire du droit de timbre qui a réduit le taux d’imposition à 0 pour cent pour toutes les propriétés au prix de 500000 £ et moins. «Le congé du droit de timbre s’est avéré efficace pour attirer les acheteurs et les vendeurs sur le marché immobilier en cette période difficile pour l’économie. Il est clair que beaucoup aimeraient voir le programme prolongé et nous pensons que le gouvernement doit mettre en place un soutien à plus long terme pour le marché du logement. «Bien que le congé du droit de timbre ait amené les acheteurs sur le marché et que les prêteurs n’ont jamais été aussi occupés, des défis subsistent pour ceux qui cherchent à acheter leur première maison, notamment en ce qui concerne la disponibilité de prêts hypothécaires appropriés.» Depuis que le verrouillage a été assoupli et que le chancelier de la Baisse des droits de timbre, divers indices des prix des logements ont signalé un «boom» du marché immobilier (Andrew Matthews / PA Wire) Les vacances des droits de timbre ont entraîné une flambée des prix de l’immobilier depuis le début de Covid-19, malgré le fait que l’économie britannique souffre le plus. récession historique, les prix des logements au Royaume-Uni augmentant au rythme annuel le plus rapide depuis plus de quatre ans en octobre.Selon Halifax, le prêteur, le prix moyen d’une maison a dépassé 250000 £ pour la première fois, cent par rapport à un an plus tôt. Il s’agit du taux de croissance annuel le plus élevé depuis juin 2016.Miles Robinson, responsable des prêts hypothécaires chez le courtier en ligne Trussle, a déclaré: «Il est probable que la demande accrue des acheteurs et une course contre la montre pour respecter la date limite des vacances de timbre aient été les moteur de la hausse des prix de l’immobilier le mois dernier. «Cependant, il est possible que ceux qui commencent leur parcours d’accession à la propriété puissent encore manquer l’allégement fiscal. Une augmentation de la demande a créé un goulot d’étranglement des transactions et il est probable qu’environ la moitié des ventes convenues après le 22 octobre ne seront pas réalisées à temps. »

Maisons du Monde Canapé d'angle droit convertible 5 places en velours gris anthracite, matelas 10 cm Julian Couleur intemporelle et lignes sobres font la paire sur le canapé d'angle droit convertible 5 places en velours gris anthracite JULIAN . Sa teinte pleine de caractère s'accordera parfaitement à sa forme longiligne élégante. Invitez le gris dans toutes ses déclinaisons, en jouant le total look pour votre

Maisons du Monde Canapé d'angle droit convertible 5 places en velours gris anthracite, matelas 10 cm Julian Couleur intemporelle et lignes sobres font la paire sur le canapé d'angle droit convertible 5 places en velours gris anthracite JULIAN . Sa teinte pleine de caractère s'accordera parfaitement à sa forme longiligne élégante. Invitez le gris dans toutes ses déclinaisons, en jouant le total look pour votre

Maisons du Monde Table à manger 6 personnes en métal noir L140 Edwin Prenez place autour de la table à manger 6 personnes en métal noir L140 EDWIN . Ses lignes droites et simples en font un élément minimaliste et facilement intégrable dans tous les types d'intérieur. Pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, elle vous promet de bons et délicieux repas en famille ou entre amis.

Maisons du Monde Table à manger 6 personnes en métal noir L140 Edwin Prenez place autour de la table à manger 6 personnes en métal noir L140 EDWIN . Ses lignes droites et simples en font un élément minimaliste et facilement intégrable dans tous les types d'intérieur. Pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, elle vous promet de bons et délicieux repas en famille ou entre amis.

Maisons du Monde Canapé capitonné 3 places en velours bleu nuit Chesterfield Classe et élégance ne font qu'un sur le canapé capitonné 3 places en velours bleu nuit CHESTERFIELD . Son look vintage, un brin classique s'offre une petite originalité grâce à des bordures cloutées qui soulignent parfaitement son design. Le coloris bleu nuit de ce canapé droit trouvera aussi bien sa place

Maisons du Monde Table basse 2 plateaux en verre Sima La table basse 2 plateaux en verre SIMA n'a pas peur de l'originalité ! Les courbes se mélangent aux lignes droites pour un rendu moderne qui s'introduira facilement dans un intérieur contemporain. Les jeux de matières se font aussi la part belle grâce à un contraste entre la structure effet noyer et les