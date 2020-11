Les acheteurs britanniques qui ont acheté la PS5 d’Amazon se font désosser

in

La PlayStation 5 a été lancée au Royaume-Uni plus tôt cette semaine et certaines personnes qui ont précommandé la console d’Amazon affirment ne jamais avoir eu leur PS5 même si Amazon dit l’avoir fait. Et dans les cas où des colis étaient livrés, la boîte contenait des choses que l’acheteur n’avait jamais commandées. Yikes.

Et ce n’est pas seulement quelques personnes non plus. Il y a une tonne d’exemples de personnes partageant leurs expériences uniquement sur Twitter.

Par exemple, jetez un œil à ce tweet du journaliste indépendant Bex April. Elle a tweeté qu’Amazon avait tenté de livrer sa PS5 mais avait été «ratée» vers midi. May dit qu’aucune tentative de livraison n’a jamais été faite. Puis plus tard dans la soirée, elle a reçu un colis. Qu’y avait-il dans le colis? Une friteuse à air «non sollicitée».

Bonne journée # PS5 à tous. J’ai essayé de documenter notre dévoilement, mais Amazon nous a trompés avec une friteuse à air non sollicitée à la place (après avoir donné le mot de passe de livraison). Quelqu’un d’autre a eu ce problème aujourd’hui? pic.twitter.com/99IUSzSJUU – Bex avril mai (@bexlectric) 19 novembre 2020

Ce n’est qu’un exemple de problèmes d’expédition PS5. Il y en a beaucoup plus. Et après que May ait tweeté son expérience, de plus en plus de gens sont venus dire qu’ils avaient également été dupés

Je suis donc allé ouvrir ma PlayStation 5 que j’ai commandé à @AmazonUK et j’ai trouvé ça! Quelqu’un l’a remplacé par du riz! J’aurais aimé plaisanter! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo – iamadamsullivan (@iamadamsullivan) 19 novembre 2020

Donc, @AmazonUK ressemble à quelqu’un a volé ma PS5 (jour de retard). Boîte extérieure droite, mauvais article. Où puis-je obtenir de l’aide? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I – Anthony Dickens (@antdickens) 20 novembre 2020

# récapitulatif PS5 manquant: 1. J’ai été informé à 16h30 que ma PS5 @GAMEdigital avait été livrée à un voisin alors que j’étais en2. Un voisin dit qu’un courrier @YodelOnline leur a parlé, ils ont accepté de prendre le colis pour moi, puis le courrier est parti avec la PS5 (?!), Pour ne jamais retourner pic.twitter.com/4CU9a4HGOp – Will Judd ⌨️ (@wsjudd) 20 novembre 2020

Alors, comment Amazon va-t-il résoudre ce problème? Vont-ils publier des remplacements? Peuvent-ils même proposer des remplacements avec un inventaire aussi limité? Qui sait.

Heureusement, toute cette épreuve est au moins sur le radar de l’équipe sociale d’Amazon. Dans un autre cas, Amazon a demandé à un client d’attendre 48 heures, après quoi la société émettrait un remboursement ou expédierait un remplacement. « Mais il n’y a pas de stock », a écrit l’utilisateur de Twitter, « donc je suppose que je ne reçois pas la PS5 que j’ai commandée il y a deux mois. »

J’aimerais penser qu’Amazon fera ce droit pour tout client qui en a été affecté. Ce pourrait être juste une simple erreur. Mais si ce n’est pas le cas, il y a d’autres choses en jeu ici. Amazon UK n’a pas immédiatement répondu à beta’s demande de commentaire.

Avez-vous déjà commandé une PS5? Avez-vous des idées à ce sujet? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou transférez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

