Les 7 meilleurs casques de jeu RVB

Avoir le meilleur son est aussi crucial que d’avoir de superbes graphismes en matière de jeu. Le bruit des pas ou des coups de feu peut vous alerter de l’endroit où l’action se déroule ou vous avertir d’un danger imminent.

Il existe de nombreux casques de jeu sur le marché avec de nombreuses fonctionnalités différentes. Qu’ils soient câblés ou sans fil, tous les casques de jeu doivent être confortables pendant de longues heures devant un écran et avoir une qualité sonore et une clarté fantastiques. Cela aide également si le micro est clair afin que vous puissiez facilement vous coordonner avec votre équipe.

L’éclairage RVB est désormais omniprésent dans les produits de jeu, y compris les casques. Il donne le ton et crée une atmosphère détendue lors de la lecture. Il a également l’air fantastique, surtout lorsqu’il se synchronise avec d’autres éléments tels que des chaises de jeu ou des boîtiers de tour.

Voici quelques-uns des meilleurs casques de jeu avec éclairage RVB.

Image via Amazon

Le Logitech G933 Artemis Spectrum est un micro-casque puissant doté de nombreuses fonctionnalités fantastiques. Il peut fonctionner sans fil et est également livré avec un câble USB et un câble audio de 3,5 mm. La qualité sonore est impressionnante quel que soit l’itinéraire emprunté et la batterie a une longue durée de vie de huit à 12 heures, selon l’éclairage RVB. Il vous permet également d’utiliser plusieurs sources afin de pouvoir répondre aux appels tout en jouant à des jeux.

Ce casque est livré avec de grands écouteurs et un amorti suffisant qui devrait convenir pendant des heures de jeu. Il y a aussi une fente astucieuse sur le casque pour stocker l’adaptateur sans fil en toute sécurité lorsque vous avez terminé. L’éclairage RVB forme une bande de chaque côté et illumine le logo. Le G933 Artemis Spectrum est cher, mais il offre tout ce que vous pouvez demander dans un casque.

Image via Amazon

Le Razer Nari n’est pas aussi cher mais offre toujours une excellente qualité sonore. Ce casque peut également être utilisé sans fil ou avec un câble. Le THX Spatial semble fantastique et vous pouvez entendre la direction exacte des pas dans Apex Legends. Puisque vous l’utiliserez pendant des heures à la fois, vous apprécierez l’autonomie de 16 heures de la batterie.

Bien que ce casque ait une construction en plastique, il est toujours robuste et le bandeau prend facilement la forme de votre tête. Les grandes bonnets pivotent pour plus de confort et ont des coussins infusés de gel pour garder vos oreilles au frais. La seule partie de ce casque avec éclairage RVB est le logo sur les oreillettes. Il est très discret et peut être configuré à l’aide de l’application Razer Chroma. Le volume du microphone pourrait être un peu plus élevé, mais sinon, le Razer Nari est un choix solide.

Image via Amazon

Le SteelSeries Arctis 5 a un design minimaliste, subtil et élégant. Bien qu’il ressemble à un casque ordinaire, il offre une qualité sonore impressionnante avec le son surround DTS Headphone: X v2.0. L’une des meilleures caractéristiques de ce casque est son confort exceptionnel. Il utilise des sangles Velcro réglables pour un ajustement parfait et une sensation de confort autour de votre tête.

Si vous installez le logiciel SteelSeries Engine 3, vous pouvez tout configurer, des paramètres sonores aux paramètres RVB. Cela vaut la peine de jouer parce que les jeux d’action comme Fortnite semble incroyable, mais le dialogue Le dernier d’entre nous, partie 2 était un peu étouffé sur les paramètres par défaut. L’éclairage RVB forme un anneau autour de l’oreillette et poursuit le thème minimaliste du casque.

Image via Amazon

Le Corsair Void adopte une approche différente et il ne fait aucun doute qu’il a été conçu pour les joueurs. La conception unique comprend des oreillettes en forme de D de grande taille avec un bandeau en plastique renforcé d’aluminium. Il est toujours très confortable car les grands écouteurs ont un ajustement parfait et un amorti en mousse à mémoire de forme.

La qualité sonore est également superbe avec la norme Dolby 7.1 pour les utilisateurs de PC. Vous pouvez facilement entendre où les gens utilisent leurs capacités VALORANT, et cela sonne aussi bien pour les films que pour la musique. L’une des meilleures fonctions du Corsair Void est les commandes de volume sur l’oreille qui sont intuitives à utiliser. L’éclairage RVB est limité au logo Corsair, mais vous pouvez toujours le synchroniser avec d’autres produits à l’aide de l’application iCUE. Pour un casque bon marché, le Corsair Void offre d’excellentes performances globales.

Image via Amazon

Le Cooler Master MH650 a un design moulé élégant sans bords rugueux. Le bandeau est facile à régler et présente un rembourrage épais, tandis que les oreillettes sont énormes et épousent vos oreilles. Ce casque est conçu pour être fonctionnel et dispose de commandes de volume et de micro sur la cupule gauche et d’éclairage RVB et de réglages de son surround 7.1 sur la cupule droite. Une fois que vous vous êtes habitué aux boutons, il devient l’un des casques les plus conviviaux.

Le surround 7.1 est fantastique et fait la différence Appel du devoir. C’est génial que le micro soit amovible, mais le volume est un peu faible et doit être peaufiné pour bien fonctionner. L’éclairage RVB de ce casque est un mince anneau qui entoure les écouteurs. Il a l’air élégant et vous pouvez l’ajuster à l’aide de l’application MasterPlus.

Image via Amazon

Le casque Thermaltake TT Shock est très abordable par rapport aux autres casques de cette liste, mais il offre toujours des performances décentes. Le design a un look haut de gamme avec de grandes oreillettes moulées et un serre-tête auto-ajustable. L’un des éléments de conception sympas est le micro rétractable qui se cache dans l’oreillette jusqu’à ce que vous ayez besoin de l’utiliser. Il est également facile à utiliser avec le volume, l’éclairage et les boutons marche / arrêt situés sur l’oreillette gauche.

Il n’y a pas de son surround à ce prix, mais vous pouvez toujours entendre le son distinct de chaque arme Rainbow SiX. L’éclairage RVB de ce casque est disponible en 256 couleurs avec deux modes d’éclairage et sept couleurs prédéfinies. Ce casque offre une valeur exceptionnelle si vous voulez un casque de jeu d’entrée de gamme.

Image via Amazon

L’Asus ROG Delta a une forme magnifique et une excellente qualité de construction. Il est disponible en noir ou en blanc, les deux modèles étant dotés d’un bandeau en métal et d’un rembourrage doux. Le confort ne devrait pas être un problème car il est livré avec un ensemble de coussinets d’oreille supplémentaires dans la boîte. Il dispose également d’un micro amovible qui peut être rangé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La caractéristique hors concours de ce casque est le Quad-DAC, qui abaisse le rapport signal / bruit pour le son le plus net et le plus clair possible. Cette fonctionnalité se trouve généralement sur les casques de musique haut de gamme et non sur les équipements de jeu. Une autre excellente caractéristique est l’éclairage RVB, qui dispose de sept zones de couleur indépendantes qui peuvent être configurées individuellement à l’aide de l’application Aura. Le ROG Delta n’est pas bon marché, mais il possède des caractéristiques uniques pour se distinguer de tout le reste.

